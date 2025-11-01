بجودة HD.. تابع مباراة الخليج والاتحاد الآن مباشرة عبر قناة ثمانية من هذا التردد

تنطلق مساء اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 مواجهة قوية تجمع بين الخليج والاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، في لقاء يُنتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين فريقين يملكان نفس الرصيد من النقاط ويبحثان عن التقدم في جدول الترتيب.

ويخوض الاتحاد المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 10 نقاط، متأخرًا عن الخليج السابع بفارق الأهداف فقط، مما يجعل الفوز اليوم هدفًا مشتركًا لكلا الفريقين لتعزيز موقعهما في المنافسة على المراكز المتقدمة.

شاهد مباراة الخليج والاتحاد مباشرة

يمكن لعشاق كرة القدم السعودية متابعة مباراة الخليج والاتحاد مباشرة الآن عبر قناة “ثمانية 1 HD”، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي داخل المملكة وخارجها، القناة توفر تغطية متكاملة قبل وأثناء وبعد اللقاء، تتضمن تحليلًا فنيًا لأداء الفريقين ومتابعة لأبرز اللقطات والأهداف لحظة بلحظة.

كما تتيح شبكة “ثمانية” متابعة المباراة عبر تطبيقها الرسمي على الهواتف المحمولة، الذي يقدم بثًا مباشرًا عالي الجودة مجانًا دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، ما يجعل تجربة المشاهدة أكثر سهولة ومرونة.

تردد قناة “ثمانية” الناقلة للمباراة

لمتابعة المباراة عبر البث الفضائي، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

عبر القمر الصناعي عرب سات