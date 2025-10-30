بجودة HD.. كيف تشاهد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا؟

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والإفريقية، مساء اليوم الخميس، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريق بيراميدز ونظيره التأمين الإثيوبي، على أرضية استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025، في لقاء حاسم يسعى خلاله الفريق السماوي إلى اقتناص بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة مشواره نحو اللقب القاري.

موعد مباراة بيراميدز

تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الدفاع الجوي، في لقاء ينتظره عشاق الفريق السماوي بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مواجهة الذهاب.

ويحتاج بيراميدز إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى دور المجموعات، بينما يدخل الفريق الإثيوبي اللقاء بأمل تحقيق مفاجأة مدوية والإطاحة بحامل اللقب.

القنوات الناقلة

يمكن للجماهير متابعة اللقاء بجودة عالية HD عبر قناة “ON Sports 2”، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الأندية المصرية في الأدوار التمهيدية لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

ويُعلق على المباراة المعلق مؤمن حسن، الذي سيقود الوصف التفصيلي لأحداث المواجهة الحاسمة، وسط تغطية استوديو تحليلي يسبق صافرة البداية، لتحليل التشكيل، والخطط الفنية، وتوقعات النتيجة.

تردد قناة أون سبورت 2

لمشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي بجودة HD على شاشات التلفزيون، يمكن استقبال القناة عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

للمهتمين بمتابعة اللقاء عبر الإنترنت، تتيح شبكة ON Sports خدمة البث المباشر من خلال التطبيق الرسمي على المتاجر الإلكترونية، حيث يمكن متابعة المباراة كاملة مع التحليل الفني واللقطات الحصرية قبل وبعد اللقاء.

بطاقة المباراة