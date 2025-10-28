بجودة HD.. كيف يمكنني مشاهدة ‎نادي الهلال – الأخدود مباشرة عبر قنوات ثمانية؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم إلى واحدة من أقوى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، حيث يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نادي الأخدود في لقاء مثير يحتضنه ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بمدينة نجران، وسط ترقب جماهيري كبير داخل وخارج المملكة.

كيفية مشاهدة المباراة

أعلنت شبكة قنوات ثمانية (Thmanyah) عن نقل مباراة الهلال ضد الأخدود بشكل حصري ضمن منافسات كأس الملك السعودي 2025-2026، حيث يمكن لعشاق الكرة السعودية متابعة اللقاء عبر شاشة قناة Thmanyah 3HD التي تبث بجودة عالية الوضوح (HD)، لتمنح المشاهد تجربة مشاهدة استثنائية بأدق التفاصيل وأوضح صورة ممكنة.

وتقدم قنوات ثمانية تغطية شاملة للمباراة، تبدأ قبل انطلاقها بساعة عبر استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز المحللين الرياضيين السعوديين والعرب، لتحليل تشكيل الفريقين وتوقعات الأداء، إضافة إلى فقرات ما بعد اللقاء لمناقشة أبرز اللقطات وأهداف المباراة.

تردد قنوات ثمانية

حرصت شبكة ثمانية على توفير بثها عبر أكثر من قمر صناعي لتسهيل الوصول للمشاهدين في الوطن العربي، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة للمباراة:

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

المشاهدة عبر الإنترنت بجودة عالية

لمحبي المشاهدة الرقمية، تتيح شبكة ثمانية أيضًا بث المباراة عبر تطبيق Thmanyah الرسمي، المتاح للتحميل على الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الذكية.

ويتيح التطبيق إمكانية متابعة مباراة الهلال والأخدود بجودة بث مرتفعة (HD وFull HD)، مع استقرار ممتاز في الصورة، دون الحاجة لاشتراك مدفوع، مما يمنح الجماهير فرصة مشاهدة ممتعة من أي مكان في العالم.

من هو معلق المباراة؟

أسندت شبكة ثمانية مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق المميز عبد الله الحربي، المعروف بصوته الحماسي وتحليله الدقيق لأحداث اللقاء، ما يضيف بعدًا إضافيًا من الإثارة على مجريات المباراة المنتظرة بين الهلال والأخدود.

موعد المباراة بتوقيت السعودية

تنطلق صافرة بداية المواجهة بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 6:10 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 7:10 مساءً بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران.