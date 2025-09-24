بدأت.. مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني واسم المعلق والقناة الناقلة

بدأت منذ دقائق قليلة واحدة من المباريات القوية ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز 2025 وهي مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو. وبهذه المناسبة، نستعرض لعشاق الليغا الإسبانية من خلال هذا المقال كل التفاصيل عن موعد المباراة ومن هو المعلق.

متى بدأت مباراة أتلتيكو مدريد؟

أطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهو ما يعادل 11:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي القناة الناقلة للمباراة؟

يتم إذاعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو اليوم الأربعاء عبر تردد قناة بي إن سبورت 3، وهي صاحبة حقوق نقل كافة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من هو معلق المباراة؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني إلى المعلق المميز عبدالله الغامدي.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة بدأت منذ دقائق قليلة والنتيجة حتى الآن هي التعادل السلبي بين الفريقين، والجميع يترقب تسجيل أهداف بكل تأكيد.