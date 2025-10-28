بدقة عالية HD.. القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026

تتولى شبكة قنوات “ثمانية” الرياضية نقل مباراة القمة بين النصر والاتحاد ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 بشكل حصري ومجاني للجماهير في الوطن العربي، وسيتم بث اللقاء المرتقب عبر قناة “ثمانية 1″، المخصصة لنقل مباريات البطولة، مع تعليق صوتي للمعلق الرياضي مشاري القرني.

تردد قناة ثمانية الناقلة للمباراة

ويمكن للجماهير تنزيل قناة ثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم، وجميع مباريات البطولات السعودية، من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التعديل الجودة نايل سات 12360 MHz عمودي (V) 27500 3/4 DVB-S2 HD عرب سات 11919 MHz أفقي (H) 27500 3/4 DVB-S2 HD

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

لم تكتفِ شبكة “ثمانية” بالبث الفضائي فحسب، بل أتاحت أيضًا إمكانية متابعة المباريات عبر الإنترنت من خلال تطبيق “قنوات ثمانية”، الذي يوفر خدمة البث الحي بجودة بث عالية تناسب مختلف سرعات الإنترنت

ويعد التطبيق متاحًا على أنظمة أندرويد وiOS، مما يتيح للجماهير متابعة المباراة من أي مكان سواء عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو شاشات التلفاز الذكية.