بديل طارق حامد.. من هو المهدي مبارك لاعب الزمالك المرتقب؟

رتوش صغيرة تفصل الزمالك المصري عن ضم النجم المغربي الشاب المهدي مبارك لصفوفه قادمًا من نادي الفتح الرباطي المغربي خلال صيف 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم المهدي مبارك لاعب الزمالك الجديد المرتقب، كما نُقدم لكم أهم إنجازات هذا اللاعب، أكدت مصادر صحفية مغربية، أن هناك عدة عروض مغربية منها من الوداد وعرض من الزمالك لضم المهدي، وأن إدارة الفتح الرباطي ستوافق على العرض الأكبر ماديًا وهو عرض الزمالك.

من هو المهدي مبارك لاعب الزمالك الجديد المرتقب؟