بديل طارق حامد.. من هو المهدي مبارك لاعب الزمالك المرتقب؟

بواسطة محمود عطا الله
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رتوش صغيرة تفصل الزمالك المصري عن ضم النجم المغربي الشاب المهدي مبارك لصفوفه قادمًا من نادي الفتح الرباطي المغربي خلال صيف 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم المهدي مبارك لاعب الزمالك الجديد المرتقب، كما نُقدم لكم أهم إنجازات هذا اللاعب، أكدت مصادر صحفية مغربية، أن هناك عدة عروض مغربية منها من الوداد وعرض من الزمالك لضم المهدي، وأن إدارة الفتح الرباطي ستوافق على العرض الأكبر ماديًا وهو عرض الزمالك.

من هو المهدي مبارك لاعب الزمالك الجديد المرتقب؟

  • هو المهدي المبارك من مواليد المغرب عام 2001 (21 عامًا) لاعب الزمالك الجديد المرتقب يلعب في مركز الوسط المدافع.
  • يلعب المهدي مبارك لنادي الفتح الرباطي حيث لعب للفريق الأول 32 مباراة.
  • لعب المهدي مبارك لمنتخبات المغرب تحت 17 سنة (3 مباريات)، ومنتخب تحت 20 سنة (لعب 7 مباريات سجل هدفين)، لعب لمنتخب المغرب الأولمبي (1 مباراة).
  • حقق المهدي مبارك مع منتخب المغرب على بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، شارك في كأس إفريقيا تحت 20 ووصل مع منتخب بلاده للدور ربع النهائي، تم اختياره ضمن أفضل تشكيلة في تلك البطولة.
  • يتميز لاعب الزمالك الجديد المرتقب بالرشاقة والخفة والمهارات العالية في لعبة كرة القدم، يعطي ثقل وأفضلية لفريقه للسيطرة على منتصف الملعب أمام أي منافس.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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