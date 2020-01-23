برامج قناة الزمالك وتردد القناة وحوار الفننانين

تم أمس الأربعاء الموافق 22/1/2020 الإفتتاح الرسمى لقناة الزمالك بحضور رئيس النادى المستشار مرتضى منصور وكوكبة من نجوم نادى الزمالك، افتتح منصور القناة بكلام جميل ذكر فية ان هدف القناة سعادة كل الزملكاوية ونبذ التعصب بين الجماهير وأصبح للزمالك ذرع وسيف، وبعدها ظهر الإعلامى ونجم الزمالك خالد الغندور وبرفقتة كريم حسن شحاتة وحضر الثعلب الصغير حازم إمام الذى كان سعيدا جدا بالقناة والاستيديو والنجوم الكثيرة وصرح حازم إمام أنه متواجد فى القناة فى اى وقت تستدعونى فيه.

برامج قناة الزمالك

لم يتم التنويه على كل برامج الزمالك ولكن تم التنويه عن مجموعة منها مثل برنامج”1911″ تقديم الصحفى المميز شادى عيسى، وبرنامج”ملوك الصالات” تقديم الإعلامية نيرة الأحمر وبرنامج أخبارنا تقديم الإعلامية فرح على، وبرنامج”وأن تو” تقديم الإعلامية نيرفانا وبالإضافة إلى برنامج الكابتن خالد الغندور.

حوار الفنانين عن قناة الزمالك

فى حوار جديد للفنان أحمد حاتم فى قناة الزمالك أثناء الافتتاح عن سعادته بالقناة وأن حلمة تحقق حيث كان يحلم منذ الطفولة بقناة نادى الزمالك وكانت سعادتة بالاستديو الجميل الشيك، متمنيا أن تسود الروح الرياضية فى القناة ونبذ التعصب، وأن حضورة اليوم فى القناة كمشجع زملكاوي وليس كفنان، وأما الفنان صلاح عبدالله فكانت سعادتة كبيرة، حيث كتب على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر خالص التمنى بالتفوق والنجاح للقناة، حظت القناة بمشاهدة كبيرة خلال 45 دقيقة حيث تراوح عدد المشاهدين 67 مليون مشاهدة خلال أقل من ساعة.

تردد قناة الزمالك على النايل سات

11449H / 27500