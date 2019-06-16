برانكو ايفانكوفيتش.. كل إنجازات مدرب الأهلي الجديد

الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش أصبح مدرب الأهلي السعودي الجديد، بعد إعلان مصادر مقربة من الراقي عن توقيع المخضرم برانكو ايفانكوفيتش على عقود تدريب الأهلي لمدة موسمين قادمين، وتوجه الكرواتي إلى النمسا لوضع كل تفاصيل معسكر الفريق الذي سيقام هناك تجهيزا للموسم القادم، يذكر أن الموسم القادم للأهلي سيبدأ بداية قوية بمواجهة الهلال في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

إنجازات برانكو ايفانكوفيتش

نجح عام 2002 في قيادة منتخب إيران الأولمبي لبطولة دورة الألعاب الآسيوية والميداليات الذهبية لكرة القدم، وفي عام 2004 قاد برانكو ايفانكوفيتش منتخب إيران الأول للمركز الثالث في كأس آسيا، وعندما كان مديرا فنيا لدينامو زغرب العملاق الكرواتي فاز بالدوري الكرواتي مرتين، وكأس السوبر مرة، وكأس كرواتيا مرة، وفي 2010 يقود شاندونج الصيني للفوز بلقب دوري السوبر الصيني.

برانكو ايفانكوفيتش مدرب الأهلي الجديد كان من 2015 مدربا لنادي بيرسبوليس الإيراني وحقق معه إنجازات كبيرة، ومنها تحقيق المركز الثاني لدوري أبطال آسيا 2018، وفاز بالدوري الإيراني 3 مرات، وكأس إيران مرة، والسوبر الإيراني مرتين، مما سبق نجد أن مدرب الأهلي الجديد هو مدرب بطولات، ويبلغ برانكو ايفانكوفيتش من العمر الآن 65 عام.