برشلونة يزاحم ريال مدريد ويدخل في صفقة محمد صلاح

أصبح الدولي المصري محمد صلاح مطلبا كبيرا لدي فرق اوروبا بعد أن تألق بقميص الريدز ليفربول لمدة موسمين وحصوله على الحذاء الذهبي وأفضل هداف للدوري الانجليزي موسمين متتاليين ووصوله للمباراة النهائية مرتين متتاليتين، ويعتبر محمد صلاح من أفضل لاعبين العالم في الوقت الحالي في مركزه وهناك الكثير من المفاوضات لضم اللاعب المصري محمد صلاح في الانتقالات الصيفية وأبرز الفرق التي تسعي للتعاقد مع محمد صلاح هو ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

ريال مدريد يفاوض محمد صلاح

يريد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تدعيم صفوف النادي الملكي في ولايته الثانية ليعود مرة أخرى للمنافسة على البطولات وذلك بعد الموسم السيء الذي قدمه ريال مدريد والخروج بموسم صفري خالي من البطولات، وخرج ريال مدريد خالي الوفاق بعد أن ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس امستردام، وخروج مخزي في بطولة كأس الملك على يد برشلونة والحصول على المركز الثالث في الدوري الإسباني، وكل تلك الأحداث أثارت ثورة في ريال مدريد الذي يسعي لتدعيم الصفوف بأفضل النجوم، ودخل ريال مدريد في صفقة ايدين هازارد وتعتبر من أهم الصفقات بالإضافة إلى محمد صلاح نجم ليفربول والذي يرى زيدان أنه الخيار الأفضل مقارنة بسعر نيمار ومبابي من صفوف باريس سان جيرمان وتقديم محمد صلاح مستويات طيبة جدا مع ليفربول.

Après Eden Hazard, une nouvelle recrue "galactique" au Real Madrid ? ✈️ 🗨️ Philippe Carayon : "On en est au stade des premières approches entre le Real Madrid et Mohamed Salah." #LateFC pic.twitter.com/wgHj4nGSnI — Late Football Club (@LateFootClub) May 15, 2019

برشلونة يدخل في صفقة محمد صلاح

دخل العملاق الإسباني برشلونة في صفقة محمد صلاح فهو ليس مزاحمة لريال مدريد لرفع سعر صلاح ولكن بالفعل يريد برشلونة الحصول على خدمات محمد صلاح بعد اخفاق كوتينهو بشكل واضح وعدم تقديمه للمستوى المطلوب ونجاح محمد صلاح المبهر للجميع فيكون الخيار الأمثل في حالة رحيل كوتينهو وعدم استقرار عثمان ديمبلي الذي يعاني من كثرة الاصابات.

محمد صلاح ونهائي الاحلام

كل ما يدور في عقل محمد صلاح الأن هو التتويج بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول ليحقق الانجاز التاريخي لنفسه ولفريقه فيصبح محمد صلاح أول لاعب عربي يشارك في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين وبحصوله على اللقب سينافس بقوة على جائزة أفضل لاعب في العالم وسيكون من المرشحين بكل تأكيد.