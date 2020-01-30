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live tube| مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس في كأس ملك اسبانيا بث مباشر.. بأعلى جودة

بواسطة عريبة أحمد
برشلونة مباراة برشلونة وليغانيس

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في كأس ملك اسبانيا في الدور ثمن النهائي والمباراة التي يستضيفها ملعب كامب نو، ويسعى برشلونة للفوز والصعود للدور ربع النهائي ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة الأخيرة في الدوري ضد فالنسيا والظهور بآداء ضعيف مع المدرب كيكي سيتين، ويسعى سيتين للحصول على بطولة الكأس التي سيطر عليها برشلونة  في العقد الأخير.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس

بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس في دور ال 16 من كأس ملك اسبانيا، ويغيب الجمهور عن المباراة بشكل ملحوظ وتتواجد أعداد قليلة في مدرجات كامب نو على غير المعتاد، ويسعى برشلونة للفوز والوصول للدور ربع النهائي ومواصلة البحث عن الصدارة في الدوري مرة اُخرى.

تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل مباراة برشلونة وليغانيس في مباراة الكأس:

برشلونة

برشلونة
تشكيلة برشلونة

ليغانيس

ليغانيس
تشكيلة ليغانيس

بطاقة المباراة

البطولةكأس الملك
الجولةثمن النهائي
موعد المباراة30-1-2020
توقيت المباراة8:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلهالسعودية الرياضية 1
معلق المباراةلم يحدد بعد
ملعب المباراةكاب نو

بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس في دور 16 من كأس الملك، مقدمة لكم عبر يلا شوت الناقل لكأس الملك عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للكأس وللدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة برشلونة وليغانيس للعمل مرة أُخرى:


عريبة أحمد
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