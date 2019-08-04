برشلونة يتعاقد مع ظهير ريال بيتيس

هيكتور جونيور فيربو أدامز لاعب كرة قدم إسباني يلعب لصالح نادي برشلونة قادم من فريق ريال بيتيس،ولد 22 أغسطس عام 1996 في مدينة سانتو دومينجو جمهورية الدومينيكان،يبلغ من العمر 22 سنة،يلعب في مركز الظهير الايسر لمنتخب اسبانيا وحاليا لفريق برشلونة وسابقا لفريق ريال بيتيس، حيث تعد رابع صفقة للبرسا بعد التعاقد مع الفرنسي جريزمان، والهولندي دي يونج، والحارس البرازيلي نيتو، جاءت الصفقة الرباعة ظهير ايسر جونيور فيربو،ومن المتوقع الحصول على خدمات نيمار دي سيلفا.

يدخل برشلونة سوق الانتقالات الصيفية بكل قوة ويريد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين لتعويض جميع المراكز والعودة للمكانه الطبيعية والحصول على الالقاب والبطولات،حيث خسر برشلونة نهائي الكاس وخرج من دوري ابطال أوروبا ورغم ان البرسا كان قريب من الحصول على جميع البطولات للعام الماضي ولكن لكثرة المباريات وضغطها وعدم راحة اللاعبين ولم يوجد بديل لبعض المركز تراجع مستوي البرسا في نهاية الموسم وخسر جميع الالقاب ولم يحصل الا على الدوري الاسباني.

تعاقد برشلونة مع ظهير أيسر ريال بيتيس جونيور فيربو لدة 5 سنوات بقيمة 30 مليون يورو،ووضع فريق برشلونة شرط جزائي لفسخ العقد مع اللاعب بقيمة 200 مليون يورو،ويتملك اللاعب مهارة وخبرة جيدة ولديه بعض الاهداف مع فريقه السابق،ويتمتع بقوة بدنية قوية،وأعلن جونيور عن نفسهوقال مرحبا جونيور،وتحدث رئيس برشلونة وقال ما زال سوق الانتقالات مستمر ويوجد بعض التعاقدات الجديدة في الايام المقبلة، حيث اجتاز جونيور الفحص الطبي اليوم في برشلونة،وتم تقديمه ومعه الوفد الجديد دي يونج وجريزمان ونيتو والصاعد موسي واغيه.