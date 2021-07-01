برشلونة يجدد لميسي موسمين مقابل هذا المبلغ

بعد انتهاء عقد نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الأربعاء بشكل رسمي، أعلنت بعض التقارير الصحفية الأسبانية عن القيمة التي سيتحملها نادي برشلونة الأسباني مقابل التجديد لنجم خط خط والهداف التاريخي للفريق ليونيل ميسي، والتي ستصل إلى 300 مليون يورو خلال الموسمين، بواقع 150 مليون يورو في الموسم الواحد.

ميسي يجدد لبرشلونة موسمين بـ300 مليون يورو

وأكدت التقارير انه بالرغم من الأزمة المالية التي يعيشها نادي برشلونة خلال العامين الأخريين بسبب الأوضاع الصحية التي فرضها فيروس كورونا، إلا أن خزينة النادي ستتحمل هذا المبلغ الضخم مقابل بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة قد وعد جماهير النادي خلال فترة سابقة بتجديد عقد الليونيل لمدة موسمين جديدين حتى مع الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي.

ميسي على قمة أعلى اللاعبين راتب

وكان ليونيل ميسي قد أحتل المركز الأول لقائمة أعلى ألاعبين من حيث الراتب الشهري خلال التصنيف الأخير لأجور اللاعبين بمبلغ 92 مليون جنيه استرليني، وجاء بعده مباشرة كريستيانو رونالدو بمبلغ 85 مليون جنيه استرليني، ثم نيمار في المركز الثالث بمبلغ 70 مليون استرليني.