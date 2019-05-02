برشلونة يحتفل بالذكرى العاشرة لسداسية ريال مدريد في البرنابيو .. شاهد الأهداف

احتفل نادي برشلونة اليوم 2/5/2019 على حسابة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بفيديو لأهداف برشلونة في مرمى ريال مدريد موسم 2009 في الدوري تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا في أول موسم له مع البارسا والذي حقق به السداسية التاريخية لعدد البطولات وسداسية تاريخية في مرمى ريال مدريد.

📅 في مثل هذا اليوم 📅 🙌الذكرى الـ🔟 للسداسية التاريخية في البيرنابيو🙌 pic.twitter.com/wCR51NPIir — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 2, 2019

تفاصيل اللقاء

خاض برشلونة لقاء الكلاسيكو وهو متقدم في الترتيب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني ب 4 نقاط وقبل 5 خولات من نهاية الموسم وكانت الأسبقية في المباراة لريال مدريد بهدف جونزالو هيجوايين الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل تيري هنري في الدقيقة 18 وأضاف كارليس بويول الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 20 وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 35 ويقلص سيرجيو راموس النتيجة باحراز الهدف الثاني للريال في الشوط الثاني في الدقيقة 56 وأضاف تيري هنري الهدف الرابع للبارسا والثاني له في المباراة في الدقيقة 58 وعاد ميسي مجددا لزيارة مرمي ايكر كاسياس محرزا الهدف الخامس قبل أن يختم بيكية السداسية قبل انتهاء المباراة بدقيقتين.

وكان هذا الموسم الأكثر روعة لبرشلونة تحت قيادة المخضرم بيب جوارديولا الذي حطم كل الأرقام القياسية مع الفريق الكتالوني الذي حقق كل البطولات المحلية والأوروبية في عام واحد ولفت أنظار العالم بعد هيمنة ريال مدريد على البطولات قبل هذا التاريخ.

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