برشلونة يعرض كوتينيو للبيع.. تعرف على المبلغ المطلوب فيه

أعلن نادي برشلونة عن عرض نجم خط وسطه البرازيلي فيليب كوتينيو للبيع خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019 الحالية، وحدد برشلونة سعر اللاعب بقيمة 120 مليون يورو، وهذا السعر أقل مما دفع العملاق الكتالوني في اللاعب، حيث كلف النجم البرازيلي خزائن النادي بما قيمته 135 مليون يورو، أي إن برشلونة سيخسر 15 مليون، هذا ويريد برشلونة الاستغناء عن عدد من اللاعبين الآخرين ومن بينهم عثمان ديمبلي، وذلك لتدعيم صفقة إعادة نيمار مجددا للفريق.

وعن عودة كوتينيو لنادي ليفربول مجددا، قال يورجن كلوب المدير الفني للريدز “صفقة كوتينيو مكلفة جدا، والنادي لن يدفع كثيرا في موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وسيعتمد على نجوم الفريق الحاليين”، مضيفا “أحب كوتينيو، وهو لاعب رائع، يُفيد أي فريق يلعب له بنسبة 100%”، وبذلك أغلق كلوب الطريق على عودة كوتينيو للنادي مجددا، كما رفض كلوب فكرة التعاقد مع الويلزي جاريث بيل نجم الريال وذلك لنفس الفكرة “صفقة مكلفة”.

هذا ويذكر، أن برشلونة بذل جهود كبيرة لضم النجم البرازيلي كوتينيو من ليفربول، بعدما كان الليفر متمسك باللاعب، وأصر كوتينيو وقتها على ترك الريدز والانتقال لبرشلونة، ويبلغ كوتينيو من العمر الآن 27 عاما، وقاد منتخب البرازيل منذ أيام للفوز ببطولة كوبا أمريكا 2019.