برشلونة ينتزع صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد في الجولة السابعة

تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “مونتوجويك” في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء فوز برشلونة اليوم على سوسيداد بعد مباراة لم تكن سهلة على لاعبي هانز فليك على الرغم من النتائج السيئة لفريق سوسيداد، ورغم تأخر برشلونة في نتيجة المباراة إلا أنه عاد وسجل التعادل بهدف من “كودندي” والهدف الثاني جاء من المهاجم “ليفاندوفسكي”.

ترتيب الدوري الإسباني

وبعد فوز برشلونة على سوسيداد فإن الفريق أصبح متصدراً لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الوصيف ريال مدريد الذي تعثر في هذه الجولة ضد أتلتيكو مدريد.

وبعد نهاية الجولة السابعة فان ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: