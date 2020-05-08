برشلونه يستأنف التدريبات بشكل فردي استعداداً لأستكمال الدوري الإسباني

استئنف لاعبي نادي برشلونه الإسباني تدريباتهم لأول مرة منذ بداية أزمة كورونا بشكل فردي اليوم الجمعة، وذلك بعد أن تم إجراء فحص طبي لجميع لاعبي الفريق يوم الأربعاء الماضي كإجراء احترازي وقائي قبل خوضهم التدريبات الفردية اليوم، وذلك من أجل استعدادات استئناف بطولة الدوري الإسباني بعد توقف بسبب وباء كورونا منذ مارس الماضي، كما حرص لاعبي الفريق على ارتداء ملابس التدريب في منازلهم قبل حضور التدريبات، منعا للتجمعات في غرفة تغيير الملابس والتزام بالإجراءات الوقائية.

وكشفت رابطة الدوري الإسباني عن عودة الأندية لاستئناف التدريبات استعداد لاستكمال البطولة التي توقفت طيلة الشهرين الماضيين كإجراء وقائي بسبب فاجعة كورونا، حيث جاء نص بيان الرابطة كالتالي: “أندية الليجا تعود للتدريب هذا الأسبوع، بعد موافقة وزارة الصحة على العودة إلى التدريب الرياضي”.

إجراء فحص طبي للاعبين الأندية الإسبانية قبل استكمال الدوري

وأكدت الرابطة أن عودة لاعبي الأندية الأسبانية للتدريبات كان ضروري خلال هذه الفترة، حيث بدأ اللاعبين في الأحساس بتدني مستوى الأداء البدني بسبب طول المدة التي لم يقوموا بعمل تدريبات بدنية فيها، وحسب بروتوكول وزارة الصحة الإسبانية أن يتم خضوع اللاعبين إلى الفحص الطبي أولاً قبل استئناف التدريبات وأن يجري اللاعبين التدريبات بشكل فردي وسط إجراءات وقائية احترازية مكثفة .

وجدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني يتصدر بطولة الليجا بعدد 58 نقطة ويعقبه غريمة المعتاد نادي ريال مدريد برصيد 56 نقطة، مما يجعل الدوري الإسباني في انتظار منافسة قوية من عمالقة كرة القدم من أجل الفوز بالبطولة .