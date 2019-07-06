مازال يبحث الملايين مشجعي مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر عن تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، ومع اقتراب موعد المباراة القادمة للمنتخب المصري حيث تفرقنا عنها دقائق معدودة ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، حتى يستطيع مشجعو المنتخب مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

تأهل المنتخب المصري في مباريات دور المجموعات، ليتربع على المرتبة الأولى في المجموعة السابقة، وذلك برصيد تسعة نقاط، حققها منتخب الفراعنة بعد تحقيق العلامة الكاملة في مباريات المجموعة، وذلك بعد الفوز زيمباوي في مباراة الافتتاح، ومن ثم الفوز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي الجولة الأخيرة تمكن من الفوز على حساب منتخب أوغندا، حتى وصل إلى الدور 16.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، يعد من أهم رموز مباريات كأس الأمم الأفريقية، التي يبحث عنها مشجعي كرة القدم منذ بداية كأس الأمم الأفريقية، حيث تستطيع مشاهدة المباريات من خلال تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمبارة مصر وجنوب أفريقيا، عبر شاشات التليفاز للإستمتاع بمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11449 الحيز الأرضي UHF 32 استقطاب أفقي H

ويمكنك مشاهدة جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك عن طريق إدخال التردد الفضائي ألا وهو 11449، الاستقطاب “أفقي”، معدل الترميز “27500”، التردد الأرضي عبر UHF 32، واخيرًا القمر الصناعي “نايل سبورت” وبهذه الخطوات تكون قناة تايم سبورت متاحة لك حتى تستطيع مشاهدة مبارة مصر وجنوب أفريقيا.

قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

ويمكنك متابعة أحداث بطولة كأس الأمم الإفريقية من خلال تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، مع أكبر نخبة من المعلقين الرياضيين والذي منهم حاتم بطيشة، أيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين.

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يذكر أن، موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا سيكون يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساًء بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وفي العاشرة مساًء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة