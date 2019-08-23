برنامج الدوري مع وليد.. موعد برنامج وليد الفراج الجديد “تردد قناة sbc”

ما هو تردد قناة برنامج الدوري مع وليد الفراج ومتى موعد برنامج وليد الفراج الجديد على قناة sbc وما هو موعد إعادة برنامج الدوري مع وليد، أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع الان من متابعي الدوري السعودي ومتابعي الإعلامي المتميز وليد الفراج، حيث يقدم البرنامج الجديد تغطية شاملة لكل أحداث وأخبار وتطورات الدوري السعودي، إلى جانب كواليس متميزة للمباريات، والتحليل الفني لأداء الأندية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020.

موعد برنامج وليد الفراج الجديد “الدوري مع وليد” على قناة sbc ومواعيد الإعادة

أولى حلقات البرنامج كانت مع أول أيام الدوري السعودي للمحترفين الجديد يوم 22 أغسطس 2019، موعد برنامج الدوري مع وليد اليومي على قناة sbc الفضائية السعودية المفتوحة عند الساعة 11 مساء، وبخصوص مواعيد إعادة برنامج الدوري مع وليد على قناة إس بي سي فيوجد إعادتين، الإعادة الأولى للبرنامج عند الساعة 3 فجرا، والإعادة الثانية عند الساعة 3 عصرا.

تردد برنامج الدوري مع وليد قناة sbc

تردد قناة برنامج الدوري مع وليد sbc على قمر العرب سات هو 11230 أفقي، بينما تردد القناة على قمر العرب سات هو 11230 أفقي، لكل متابعي الإذاعة سيتمكنوا من الاستماع للبرنامج عبر إذاعة جدة، هذا ويستضيف وليد الفراج في برنامجه وفي كل حلقة مجموعة من أبرز نجوم الرياضة.

قناة sbc هي قناة سعودية جديدة ومتميزة، تقدم مجموعة مبهرة من أفضل البرامج على مدار الساعة وفي كافة المجالات، ومن ضمن فعاليات البرنامج “نقطة نظام” وإمكانية مشاركة المشاهدين في الحوار، ورقم نقطة نظام هو 00966570110011.