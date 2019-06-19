“بسبب ارتفاع الحرارة”.. اللجنة الطبية بكأس الأمم الأفريقية تُعلن توقف جميع المباريات مرتين لمدة 3 دقائق

بسبب ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام فقد أصدرت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بياناً رسمياً أعلنت فيه بأن جميع مباريات بطولة كأس الأمم الفريقية سوف تتوقف مرتين كل مرة 3 دقائق وذلك للحفاظ على سلامة اللاعبين حيث تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى فصل الصيف لأول مرة فى تاريخها، حيث تقام فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو فى مصر.

كما أكدت اللجنة الطبية بكأس الأمم الأفريقية بأن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة واحدة فى كل شوط من شوطي المباراة وسوف تكون المرة الأولي فى الدقيقة 30 من زمن المباراة “بعد مرور نصف ساعة” والمرة الثانية فى الدقيقة 75 من زمن المباراة أي بعد مرور نصف ساعة من الشوط الثاني، ومدة الفترة 3 دقائق وخلال فترة الراحة يكون مسموح للاعبين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمنشفات المبللة.

كما أكدت اللجنة الطبية بكأس الأمم الأفريقية أيضاً فى ختام بيانها الرسمي بأن هناك تجهيزات خاصة فى حالات الطوارئ وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الدكتور محمد سلطان، وقد وجه الأمين العام للكاف الشكر للحكومة المصرية على الدعم الرابع للبطولة والحرص على الخروج بالبطولة فى أبهي صورة وأكد بان هذه البطولة ستكون أفضل البطولات فى تاريخ البطولة وطالب بان يعمل الجميع حتى النهاية بدون تعب أو ملل.

كما وجه الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كما أكد بان تغيير موعد البطولة لتقام فى شهر يونيو بدلاً من يناير وفبراير جاء فى صالح البطولة حيث يتواجد جميع اللاعبين الأفارقة المحترفين فى الدوريات الأوروبية ويتواجد فى البطولة ثلاثة من هدافي الدوري الأوروبي يتصدرون قائمة هدافي الدوري الإنجليزي وأن البطولة لو كانت فى يناير وفبراير كنا سنحرم من المواهب الأفريقية المتواجدة فى الدوريات الأوروبية.