بسبب رونالدو .. يوفنتوس يغضب جماهير كوريا الجنوبية

غضب العديد من جماهيرة الكرة بكوريا الجنوبية من نادي يوفنتوس الإيطالي وذلك بعدم اشارك بطل الدوري الإيطالي لنجمع البرتغالي كريستيانو رونالدو في المبارة الودية التي اقيمت ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

واقيمت المبارة الودية علي ملعب كأس العالم بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول بحضور جماهيري كبير ما يقرب من 60 ألف مشجع.

رونالدو علي مقاعد البدلاء

وظل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو – بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية- علي مقاعد البدلاء طوال المبارة علي الرغم من هتفات الجماهير المطالبة بمشاركته في المباراة .

وبدأ اليوفي المبارة الودية – التي تأتي في ختام جولته الأسيويه- بتشكيلة مكونة من كل من: تشيزني،و دي ليخت، بيانيتش، ماندزوكيتش، كانسيلو، هيجواين، إيمري تشان، روجاني، بيرنانديسكي، بيرواتا وموراتوري.

وبادر الفريق الكوري الجنوبي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعه من عمر المباراة عن طريق مدافع نادي سيول “أوسمار” لتشهد المباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق حيث سجل الهدف الثالث لنادي يوفنتوس اللاعب ماتياس بيريرا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بطل الدوري الإيطالي

وكان قد خاض يوفنتوس- الحاصل علي لقب الدروري الإيطالي اخر 8 مواسم علي التوالي – مباراة ودية قبل يومين امام انتر ميلان وهي المباراة التي انتهت بفوز اليوفي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي لكل فريق.

ومن المقرر ان يقابل النادي الإيطالي نادي اتلتيكو مدريد الاسباني في العاشر من الشهر المقبل في مبارة ودية استعدادا للموسم الجديد.