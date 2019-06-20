“بسبب مكافأة التأهل”.. لاعبو الكاميرون يُعلنون الإضراب عن المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019

أعلن لاعبو منتخب الكاميرون الفائز بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 الإضراب عن المشاركة فى بطولة كأس الأمم التى ستقام فى مصر فى الفترة من يوم الجمعة 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 وذلك لعدم حصولهم على مكافأة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق غداً فى مصر.

وقد أعلن أعضاء بعثة منتخب الكاميرون الدخول فى إضراب قبل ساعات قليلة من السفر إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وذلك بسبب عدم الحصول على مكافأة التأهل للنهائيات والتي تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو، وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية التى نشرت الخبر بأن الاتحاد الكاميروني لجأ إلى نجم المنتخب الكاميروني صامويل إيتو لإقناع اللعبين بإنهاء الإضراب والاستعداد للسفر ولكن محاولات إيتو باءت بالفشل.

ومنتخب الكاميرون حامل لقب البطولة فى نسختها الأخيرة بعد أن تغلب على منتخب مصر فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد، وقد حجز منتخب الكاميرون مقعده فى البطولة الحالية بعدما احتل المركز الثاني فى المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد منتخب المغرب الذى حصل على المركز الأول فى المجموعة.

وقد شارك منتخب الكاميرون فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 18 مرة من قبل وهذه البطولة تشهد المشاركة 19 للمنتخب الكاميروني، وقد فاز منتخب الكاميرون بالبطولة 5 مرات من قبل وهو حامل اللقب، ولعب منتخب الكاميرون فى البطولات الأفريقية السابقة 80 مباراة فاز فى 40 مباراة، وتعادل فى 25 مباراة، وخسر 15 مباراة، وهو من اكثر المنتخبات الأفريقية فوزاً باللقب بعد منتخب مصر.

وتنص لوائح الكاف على ضرورة وصول المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى الدولة المستضيفة للبطولة قبل 5 أيام على الأقل من أول مباراة يخوضها المنتخب المشارك، ويلعب منتخب الكاميرون أول مباراة له يوم 25 يونيو أمام غينيا بيساو ضمن المجموعة السادسة التى تضم منتخبات الكاميرون، وغانا، وبنين، وغينيا بيساو.