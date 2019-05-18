بسداسية نظيفة.. مانشستر سيتي بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي ويحقق الثلاثية

بسداسية نظيفة على فريق واتفورد تُوج فريق مانشستر سيتي بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي فى المباراة النهائية التى أقيمت فى العاصمة الإنجليزية لندن وعلى استاد “ويمبلي” ويصبح فريق السيتي أول فريق فى تاريخ الكرة الإنجليزية يحقق الثلاثية “الثلاث بطولات المحلية” وهى الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقد حقق فريق مان سيتي تحق قيادة المدير الفني بيب جوارديولا اللقب السادس فى كأس الاتحاد الإنجليزي واللقب الأول له منذ عام 2011 مسجلاً أعلى نتيجة فى تاريخ نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي منذ 116 عاماً، عندما فاز فريق بوري على فريق ديربي كاونتي عام 1903 بنتيجة 6 / صفر، ويعتبر هذا من المواسم التاريخية لفريق مان سيتي الذى حقق ثلاثية تاريخية.

خاض فريق مان سيتي مباراة اليوم أمام واتفورد بتشكيل مكون من إديرسون، والكر، كومباني، لابورت، زينشينكو، جوندوجان، ديفيد سيلفا، محرز، بيرناردو سيلفا، ستيرلنج، وجيسوس.

بينما خاض فريق واتفورد مباراة اليوم أمام مان سيتي بتشكيل مكون من جوميز، فيمينيا، كاثكارت، ماريابا، هوليباس، هيوز، كابو، دوكوريه، بيريرا، ديلوفيو، ودييني.

أحرز اهداف مانشستر سيتي ديفيد سيلفا فى الدقيقة 25، ورحيم سترليج فى الدقيقة 39، وكيفين دي بروين فى الدقيقة 61، وجابريل خيسوس فى الدقيقة 69، ورحيم سترلينج فى الدقيقة 81، ورحيم سترلينج فى الدقيقة 86، وقد سجل رحيم سترلينج هاتريك فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحصل على لقب هداف كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 4 أهداف.