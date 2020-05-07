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بشكتاش التركي ..ينافس الأهلي على ضم ” رمضان صبحي” إلى صفوفه

بواسطة آية أحمد

كشفت أحدى الصحف التركية الشهيرة عن رغبة نادي بشكتاش في ضم لاعب النادي الأهلي رمضان صبحي إلى صفوفه، وقد أعلنت الصحيفة التركية أنها أكتشفت وجود محاولات غير مباشرة من اني الإدارة بنادي بشكتاش بجمع معلومات عن “صبحي” الذي يلعب حالياً في صفوف القلعة الحمراء ومعار من نادي هدرسفيلا الإنجليزي.

وقد قامت الإدارة الفنية لنادي بشكتاش التركي بالتواصل مع اللاعب المصري محمد النني الذي يلعب بين صفوفه فى الموسم الحالي معارا من نادي أرسنال ،لمعرفة إمكانية ضم لاعب النادي الأهلي البالغ من العمر 23 عام إلى عناصر الفريق في الموسم الكروي الجديد، خاصةً في ظل بحث النادي عن ضم عناصر جديدة الفترة المقبلة إلى صفوفه .

حقيقة انتقال صبحي إلى بشكتاش التركي

ويسعى النادي التركي خلال الوقت الراهن مستغلاً توقف الأنشطة الرياضية، في إعادة النظر في تشكيل الفريق وإمكانية ضم عناصر جديدة أكثر فاعلية خلال الموسم المقبل، ومن المفترض أن يتم ضم اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف النادي في الموسم الجديد في حال نجاح التفاوض مع اللاعب.

ويعد نادي بشكتاش ليس النادي التركي الوحيد الذي يرغب في إلحاق رمضان صبحي إلي صفوفه، حيث يزعم أن نادي “قاسم باشا ” التركي قد أعلن رغبته من قبل في الحصول على اللاعب ليكون من أحد العناصر الأساسية للفريق، وذلك أثناء فترة أحتراف اللاعب في نادي هدرسفيلا الإنجليزي .

وجدير بالذكر أن المدرب الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر لم يعلن استغنائه عن اللاعب رمضان صبحي، ومتمسك بجودة بين صفوف القلعة الحمراء ولم يبدي أى رغبة في رحيل صبحي من الفريق بأعتبارة أحد العناصر الأساسية في الفريق، ومن المقرر أن يستمر ضمن صفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل.

آية أحمد
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