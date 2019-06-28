بعد تدخل صلاح .. اتحاد الكرة يخطر مدرب المنتخب بإعادة عمرو وردة إلى المعسكر

أخطر اتحاد كرة القدم المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة “خافيير أجيري” مدرب منتخب مصر بقبول اعتذار لاعبه “عمرو وردة” والتراجع عن قرار استبعاده الذي صدر أول أمس قبل مباراة الكونغو الديمقراطية.

وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي وزميله أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي قد تضامنا مع اللاعب وأقنعا الاجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة بقبول اعتذار”وردة” وإعطائه فرصة أخرى.

جاء ذلك بعد أن نشر “عمرو وردة” مقطع فيديو على صفحته الرسمية على الفيس بوك قدم فبه اعتذاره لجماهير الكرة المصرية وأكد على نيته الالتزام والتركيز مع المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية من أجل تحقيق اللقب.

ومن المنتظر أن يُصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً صباح اليوم للإعلان عن قرار إعادة “وردة” إلى معسكر المنتخب المصري وعدد من القرارات الأخرى وتوضيح ملابسات القرار الذي أثار جدلاً كبيراً في الشارع الرياضي المصري.

وردة يقيم بالفعل داخل فندق المنتخب

أكد مصدر من داخل اتحاد الكرة المصري لجريدة الوطن أن “وردة” عاد بالفعل ويقيم حالياً في فندق المنتخب الذي يستعد لمواجهة أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.