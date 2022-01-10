بطل إفريقيا.. من هو فرانك كوم لاعب الأهلي الجديد؟

أعلن النادي الأهلي السعودي عن ضم الكاميروني فرانك كوم خلال موسم الانتقالات الشتوية 2022 الحالية في الدوري السعودي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير بعض المعلومات من مسيرة والسيرة الذاتية للكاميروني فرانك كوم لاعب الأهلي الجديد، كما نستعرض اهم إنجازات وبطولات هذا اللاعب، انتقال فرانك كوم للأهلي يأتي في صفقة انتقال حر.

السيرة الذاتية للكاميروني فرانك كوم لاعب الأهلي الجديد

فرانك كوم من مواليد الكاميرون عام 1991 (30 عاما)، يلعب في مركز الوسط المدافع، بدأ مسيرته مع كرة القدم في الدوري الكاميروني، فرانك كوم لاعب الأهلي الجديد بدأ مسيرته مع الاحتراف عام 2012 مع النجم الساحلي التونسي حتى 2016، بعدها انتقل لفريق كارلسروه الألماني، ثم للدوري التونسي ولعب للترجي التونسي، قبل أن يحترف في الدوري القطري مع نادي الريان، لعب فرانك كوم لمنتخب الكاميرون الأول 14 مباراة.

إنجازات وبطولات فرانك كوم لاعب الأهلي الجديد:

– حاصل على المركز الثاني في بطولة إفريقيا 2011 للشباب مع منتخب الكاميرون تحت 20 سنة.

– حصل فرانك كوم مع النجم الساحلي على كأس الكونفدرالية الإفريقية 2015، وعلى لقب الدوري التونسي 2016، وعلى كأس تونس ثلاث مرات.

– حصل فرانك كوم مع الترجي التونسي على بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين في 2018 و 2019، وعلى كأس العرب 2017، وعلى الدوري التونسي مرتين، وكأس السوبر التونسية مرة.