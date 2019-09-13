بطولة العرب| نتيجة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي

الاسماعيلي واهلي بني غازي يلتقيان في الدور 32 من بطولة دوري أبطال العرب ” كأس محمد السادس” للأندية الأبطال، تقام مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في الاسماعيلية على أن يكون لقاء العودة في ليبيا، ويصعد الفائز من نتيجة اللقاءين لدور ال 16 من البطولة العربية التي تضم أكبر الفرق العربية جماهيرياً.







تشكيلة الفريقين

تشكيل الاسماعيلي







حراسة المرمى … محمد فوزي

الدفاع… ابراهيم ابو اليزيد ، باهر المحمدي ، محمد مجدي ، اسامة إبراهيم

الوسط… احمد مدبولي ، محمود دونجا ، محمد بيومي ، غبد الرحمن مجدي

الهجوم … محمد الشامي ، وجيه عبد الحكيم

و على مقاعد البدلاء..

محمد مجدي، محمد هاشم ، احمد ايمن ، عماد حمدي ،همام طارق ، بينسون شيلونجو ، محمد حمدي زكي

نتيجة مباراة الإسماعيلى والأهلى بنغازى:

انتهت المباراة بفوز نادى الإسماعيلى على نادى الأهلى بنغازى بنتيجة 4 – 0 ، أحرز أهداف الإسماعيلى كل من :

عبدالرحمن مجدي فى الدقيقة 87′

أحمد مدبولي فى الدقيقة 33′

وجيه عبد الحكيم فى الدقيقة 21′

وجيه عبد الحكيم فى الدقيقة 4′

بينما أحرز أهداف الأهلى بنغازى كل من :

انجسان دافيد فى الدقيقة 63′

سفيان عمران فى الدقيقة 29′