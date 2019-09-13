بطولة العرب| مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي بث مباشر.. يلا شوت لايف

الاسماعيلي واهلي بني غازي يلتقيان في الدور 32 من بطولة دوري أبطال العرب ” كأس محمد السادس” للأندية الأبطال، تقام مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في الاسماعيلية على أن يكون لقاء العودة في ليبيا، ويصعد الفائز من نتيجة اللقاءين لدور ال 16 من البطولة العربية التي تضم أكبر الفرق العربية جماهيرياً.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي بث مباشر عبر البث المقدم من يلا شوت لمتابعة بطولة دوري أبطال العرب ونقل المباراة التي تقام في ستاد الاسماعيلية وسط أجواء جماهيرية خرافية، من متابعي النادي الاسماعيلي المصري العريق، وتمتلئ مدرجات ستاد الاسماعيلية من الجمهور الوفي والعريق الذي يدعم فريق نادي الاسماعيلي.

تشكيلة الفريقين

سيتم وضع التشكيل النهائي لمباراة الاسماعيلي والاهلي البني غازي الليبي قبل بداية اللقاء الذي تنطلق صفارته في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت مصر.

بث مباشر

مشاهدة مباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي بث مباشر في لقاء الذهاب لبطولة دوري أبطال أوروبا بجودة عالية جداً وبدون تقطيع من البث المباشر المقدم من يلا شوت التي تنقل مباراة دوري أبطال العرب مباشرة: