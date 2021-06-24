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بطولة اليورو2021.. هدافى البطولة وترتيب المجموعات

بواسطة عزت محمد

تعد بطولة اليورو من أهم البطولات فى أوربا والعالم، حيث تعرف بإسم بطولة الأمم الأوربية، ولدى هذه البطولة شعبية جماهيرية من قبل عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية، حيث كل أربعة سنوات تقام هذه البطولة وذلك تحت إشراف الإتحاد الأوروبى لكرة القدم، وخلال السطور القادمة سنعرض لكم قائمة هدافى بطولة اليورو 2021 و الهدافين التاريخين والمدن التى ستقام فيها البطولة وأيضا ترتيب المجموعات.

1 المدن التي تقام فيها بطولة الأمم الأوروبي
2 قائمة ترتيب هدافي يورو 2021
3 جدول ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2020/2021

المدن التي تقام فيها بطولة الأمم الأوروبي

تقام بطولة اليورو 2021 فى عشرة مدن مختلفة، والمدن كالتالى:

  • لندن
  •  كوبنهاجن
  • إشبيلية
  • باكو
  • بودابست
  • روما
  • ميونخ
  • سان بطرسبرج
  • بوخارست
  • جلاسكو

قائمة ترتيب هدافي يورو 2021

تصدر العديد من اللاعبين هدافى اليورو 2021 ،وهم كالتالى:

  • النرويج -إيرلينغ هالاند
  • بلجيكا – روميلو لوكاكو
  • هولندا- إيران زاهافي
  • الدنمارك – كريستيان ايركسن
  • اسبانيا – فيران توريس
  • ألبانيا – سوكول سيكاليشي
  • الجبل الأسود – ستيفان يوفيتيتش
  • ألمانيا – تيمو فيرنير
  • سلوفينيا – هاريس فوكيتش
  • جزر فارو – كليمينت أولسن
  • إستونيا- رونو سبينان
  • النرويج – ألكسندر سورلوث
  • بلجيكا – درايس ميرتينز
  • البرتغال – جوتا
  • فنلندا – فريدريك ينسين
  • هولندا – فاينالدوم
  • فرنسا – أوليفيه جيرو
  • لوكسمبورغ – دانيل سيناني
  • لاتفيا – يانيس إيكاونيكس
  • روسيا – أنتون ميرانتشوك
  •  صربيا – الكسندر ميتروفيتش
  • النمسا – ميكائيل غريغوريتش
  • بولندا – روبرت ليفاندوفسكي
  • فنلندا – تيمو بوكي
  • ألبانيا – راي ماناج

جدول ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2020/2021

  1. مجموعة A1:هولندا، إيطاليا، بولندا، البوسنة والهرسك.
  2. مجموعة A2: إنجلترا، بلجيكا، آيسلندا، الدنمارك.
  3. مجموعة A3: كرواتيا،فرنسا، السويد، البرتغال.
  4. مجموعة A4: اسبانيا،أوكرانيا، ألمانيا، سويسرا،
  5. مجموعة B1: النمسا، رومانيا النرويج، إيرلندا الشمالية
  6. مجموعة B2:سلوفاكيا، التشيك، اسكتلندا، اسرائيل.
  7. مجموعة B3: تركيا، المجر، صربيا روسيا.
  8. مجموعة B4: ويلز، ايرلندا، فلندا،بلغاريا.
  9. مجموعة C1: الجبل الأسود، لوكسمبورغ، أذربيجان، قبرص.
  10. مجموعة C2: أرمينيا، إستونيا،شمال مقدونيا، جورجيا.
  11. مجموعة C3: سلوفينيا،  كوسوفو، اليونان، مولدوفا.
  12. مجموعة C4: ألبانيا، بيلاروسيا، ليتوانيا، كازاخستان.
  13. مجموعة D1: جزر فارو، لاتفيا، مالطا، أندورا.
  14. مجموعة D2: جبل طارق، ليختنشتاين، سان مارينو.

وبذلك نكون قد وصلنا لختام مقالنا وقد تناولنا من خلاله قائمة هدافي اليورو 2021 وترتيب المجموعات والمدن التى تقام فيها البطولة.

عزت محمد

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