بطولة غرب آسيا تحت 23.. تعرف على جدول مواعيد المباريات القادمة للعراق وسوريا والسعودية الأولمبي

تنطلق بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة يوم 4 أكتوبر في مدينة الدمام السعودية بمشاركة 11 منتخبًا من منتخبات اتحاد غرب القارة الآسيوية، ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021، ومواعيد المباريات القادمة للمنتخبات الأولمبية المشاركة العراق وسوريا والإمارات والكويت والسعودية، والبحرين وباقي الفرق، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا 2021 على ثلاث مجموعات، يصعد إلى الدور قبل النهائي أبطال المجموعات إلى جانب أفضل منتخب وصيف.

جدول بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية 2021

تُقام كل مباريات البطولة على ملعبين، الملعب الرئيسي هو ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، والملعب الثاني هو استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بمدينة الخبر، يبدأ جدول بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 بخمسة مباريات، مجموعات البطولة هي:

المجموعة الأولى: الكويت، عمان، الأردن، اليمن.

المجموعة الثانية: العراق، الإمارات، فلسطين، اليمن.

المجموعة الثالثة: سوريا، السعودية، البحرين.

ثاني أيام جدول بطولة غرب آسيا تحت 23 سوف يكون يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 وفيه تُقام خمس مباريات، ختام دور المجموعات سوف يكون يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، منتخب العراق الأولمبي من ضمن المرشحين للقب يبدأ مبارياته بمواجهة فلسطين، ينافسه على اللقب صاحب الملعب المنتخب السعودي تحت 23 سنة، منتخب سوريا الأولمبي مع السعودية في مجموعة قوية، منتخب الإمارات الأولمبي تحت 23 من المنتخبات المرشحة للقب يبدأ البطولة بمواجهة لبنان.