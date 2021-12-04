بطولة غرب آسيا للناشئين 2021.. تعرف على مواعيد مباريات السعودية والعراق وسوريا واليمن تحت 17

تستضيف مدينة الدمام السعودية بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 سنة خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر 2021 بمشاركة تسع دول من أعضاء الاتحاد، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 ومواعيد مباريات السعودية والعراق وسوريا واليمن والإمارات للناشئين وباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، تُقام المباريات على ملعبين وهما: ملعب نادي النهضة بالدمام، وملعب نادي الخليج بمنطقة سيهات.

بطولة غرب آسيا للناشئين 2021.. جدول مواعيد المباريات

قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات كل مجموعة بها ثلاثة منتخبات، السعودية مع العراق ولبنان في المجموعة الأولى، جدول مباريات السعودية في كأس بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 يبدأ يوم الأحد 5 ديسمبر بمواجهة لبنان، ثم مقابلة العراق يوم 9 ديسمبر، منتخب سوريا للناشئين يلعب في المجموعة الثانية مع الإمارات وفلسطين.

منتخب اليمن في المجموعة الثالثة مع الأردن والبحرين، جدول مباريات اليمن في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 يبدأ يوم 7 ديسمبر بمباراة ضد الأردن، ثم يواجه المنتخب اليمني تحت 17 نظيره البحريني يوم 9 ديسمبر، من الجدير بالذكر أنه يتأهل للدور قبل النهائي، أبطال المجموعات، وأفضل فريق من أصحاب المركز الثاني.