موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا

ننشر موعد مباراة السعودية والبحرين المقرر لها يوم الأربعاء السابع من أغسطس 2019 كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية مباشرة في بطولة غرب آسيا 2019 المقامة الآن بالعراق، لقاء اليوم الحاسم، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة، هدف منتخب السعودية من تلك المباراة هو هدف واحد وهو الفوز بالمباراة وحصد الثلاثة نقاط، وخاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى من الكويت 1-2، بينما يدخل منتخب البحرين المباراة لتأكيد فوزه السابق في الجولة الأولى على الأردن بنتيجة 1-0.

موعد مباراة السعودية والبحرين والقنوات الناقلة في بطولة غرب آسيا 2019

تقام المباراة على ملعب “فرانسوا حريري” بمدينة أربيل بشمال العراق والتي تستضيف كل مباريات المجموعة الثانية، يتصدر المجموعة المنتخب الكويتي برصيد ثلاث نقاط، ومعه في الصدارة منتخب البحرين وله ثلاث نقاط أيضا، منتخبي السعودية والأردن في المركزين الثالث والرابع على التوالي بلا رصيد، يقود المنتخب السعودي المدير الفني الوطني يوسف عنبر، والذي جهز المنتخب لتحقيق الفوز اليوم، لكنه يواجه منافس قوي.

القنوات الناقلة للمباراة مباشرة على الهواء هي قناة العراقية الرياضية، كما تذيع البث المباشر للمباراة قناة الكويت الرياضية، وقناة الأردن الرياضية، موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم الأحد سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية والبحرين والعراق والكويت.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

من المرتقب غياب عبد المحسن القحطاني عن مباراة السعودية ضد البحرين لارتفاع درجة حرارته، بينما يواصل عبد الفتاح آدم مهاجم المنتخب تدريباته الخاصة.