بطولة كأس الاتحاد التنشيطية الكويت 2022/2021.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين

تنطلق اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، مباريات كأس الاتحاد التنشيطية في الكويت وهي أول بطولات الموسم الكروي الجديد في الدولة 2022/2021، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات البطولة التنشيطية في الكويت اليوم، حيث تلعب اليوم كل الفرق الكبيرة والمرشحة للقب وفي مقدمتها القادسية والعربي والكويت، تم تقسيم الفرق المشاركة في كأس الاتحاد التنشيطية إلى ثلاث مجموعات.

مباريات بطولة الاتحاد التنشيطية اليوم في الكويت

عند الساعة السادسة مساء يلتقي الكويت مع الجهراء على ملعب ناصر العصيمي في مباراة ضمن المجموعة الثالثة، ويشهد جدول مباريات البطولة التنشيطية 2022 في الكويت اليوم لقاء القادسية مع الصليبيخات ضمن المجموعة الثانية، وتبدأ تلك المباراة عند الساعة 6 مساء على ملعب مبارك العيار عندما يلتقي الكويت والجهراء، وعند الساعة الثامنة مساء يلتقي العربي مع برقان على ملعب عبدالله الخليفة، مجموعات بطولة الاتحاد التنشيطية في الكويت 2022 هي:

المجموعة الأولى: العربي، برقان، كاظمة، الشباب، الساحل.

المجموعة الثانية: القادسية، الصليبخات، الفحيحيل، التضامن، النصر.

المجموعة الثالثة: الكويت، خيطان، اليرموك، السالمية، الجهراء.