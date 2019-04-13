بعد أحداث السودان.. متى موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي، إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي هو الموعد المنتظر والمرتقب من كل الجماهير في السودان وتونس، ولقاء الإياب في الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019، حيث كان مقررا للمباراة يوم الأحد 14 أبريل 2019، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، لكن دولة السودان شهدت أحداث جسام خلال الساعات القليلة الماضية، مما جعل إقامة المباراة بالخرطوم أمر صعب جدا، مما جعل الاتحاد الأفريقي يتخذ قرار عاجل بخصوص تلك المباراة.

مباراة الهلال والنجم تُنقل خارج السودان بقرار من الكاف

الاتحاد الأفريقي أرسل خطابين للهلال والنجم يخطرهما بتأجيل مباراة الإياب والتي كان مقررا لها بالسودان، كما ارسل الكاف خطاب أخر للهلال يمهله فيه 24 ساعة للاختيار من بين مصر وأثيوبيا لاستضافة مباراة الإياب، الهلال السوداني يرد بالفعل على الكاف، ويختار أثيوبيا مقرا للمباراة المرتقبة والهامة، هذا ويواصل فريق الهلال تدريباته بالخرطوم حتى موعد السفر لأثيوبيا.

موعد مباراة الهلال والنجم الجديد

أكدت عدة مصادر الآن أن موعد مباراة الهلال والنجم الجديد سيكون الأسبوع القادم، حيث أكدت بعض المصادر المقربة من الكاف، أن المباراة ستقام يوم 22 أبريل 2019 الجاري، هذا وينتظر الهلال ونادي النجم التونسي تحديد ملعب المباراة بالعاصمة أديس أبابا، يذكر أن لقاء الذهاب، شهد فوز النجم على الهلال بنتيجة 3-1.

← آخر خبر: