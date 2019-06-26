بعد أزمة وردة والمنتخب.. نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم بعد تألق منتخب الفراعنة في مباريات كأس الأمم الأفريقية

نرصد نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم بعد تألق منتخب الفراعنة في مباريات كأس الأمم الأفريقية والجميع يتابع مباراة مصر اليوم وسط حالة من الشغف وضمان الفوز بعد تحقيق الفوز في المباراة الماضية مباراة مصر وزيمبابوي الإفتتاحية، ونقدم لكم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية منذ بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على ستاد القاهرة.

وامتلئ ملعب ستاد القاهرة بالمشجعين، وكذلك القهاوي في مختلف محافظات الجمهورية حاملاين هتافات تشجيع لمنتخف الفراعنة، وبتابعون تفاصيل نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم وأداء اللاعبين والتعليق عليها فضلاً عن الاستديوهات التحليلية وآراء كبار النقاد الرياضيين ونجوم الكرة عبر صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المباراة، وأبرز ماجاء فيها.

القنوات الناقلة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم

هناك عدد من القنوات الناقلة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم على مختلف الأقمار الصناعية فضلاً عن ضبط الملايين من المصريين تردد قناة تايم سبورت Time sport الأرضية المفتوحة لنقل كل مباريات بطولة أفريقية.

وكذلك تردد قناة بي آن سبورت beIN Sports على النايل سات والعرب سات وتردد المنافس القوى لها بي أوت كيو beoutQ الجديد 2019 المشفرة والمفتوحة لعرض المباريات العالمية والمحلية الكبرى.

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جميع القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة مباراة مصر والكونغو اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .. تردد قناة beoutQ | تردد قناة تايم سبورت | ترد قناة بي إن سبورت

نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم:

ينتظر عشاق وجماهير الكرة المصرية دقات الساعة العاشرة مساءًا من أجل متابعة نتيجة مباراة مصر والكنغو الديمقراطية الهامة في مسيرة مصر لحصد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ترتيب مصر في كأس أفريقيا

استطاع منتخب الفراعنة التألق وتحقيق الفوز منذ الساعات الأولى من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر بهدف نظيف على نظيره فريق زيمبابوى خلال المباراة الافتتاحية، ويحتل المنتخب الوطنى حاليًا المركز الثانى فى المجموعة، فيما تحتل أوغندا صدارة المجموعة بعد الفوز على الكونغو بهدفين نظيفين فى الجولة الأولى، ويخوض الفريقين الكونغو وزيمبابوى البطولة الأفريقية محتلين المركزين الأخيرين.

وتلتف أنظار العالم أجمع خاصة الدول الأفريقية لاسيما متابعى مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 عشاق الساحرة المستديرة الليلة لمنتخب الفراعنة وتألق الفرعون المصرى محمد صلاح وكذلك محمود تريزيجيه صانع هدف زيمبابوى، ومازالنا ننتظر حسم التأهل للبطولة نظرًا لأن منتخب أوغندا تمكن من إبهار الجماهير أمام الكونغو الديمقراطية، وبالتالي لن تكون مواجهتها فى الجولة الأخيرة سهلة.