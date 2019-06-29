بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس| لاعبو المنتخب يدعمون جنش ..صور

تعرض حارس المنتخب المصري ولاعب الزمالك بقطع كلي في وتر أكيلس وجاء ذلك في إطار استعداد المنتخب المصري لمواجهة أوغندا والتي من المُقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، الأمر الذي جعله يغيب عن أمم أفريقيا خاصةً وأن طبيب الزمالك كشف عن المدة التي قد يغيبها جنش عن المباريات والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 6 أشهر، فيما أكد مدرب المنتخب الوطني بأن إصابة جنش لم تكن بسبب الأحمال التدريبية وإنما هي حادث عابر.

إصابة جنش

إصابة جنش هي قطع كلي في وتر أكيلس وفقاً للأشعة التي أجراها، وعلق أجيري عن إصابة جنش قائلاً “هناك حالة خزن بسبب إصابة جنش ولكن الأمر لا يتعلق إطلاقاً بالأحمال التدريبية” على حد وصفه، وواصل بأن منتخب مصر سوف يؤدي مباراة جيدة أمام منتخب أوغندا ولن يتأثر المنتخب المصري بإصابة جنش أو بالأزمة الأخيرة التي طالت بلاعب المنتخب عمر وردة.

مساندة لاعبي المنتخب لجنش

ساند العديد من نجوم الكرة المصرية محمود جنش بعد الإصابة التي تعرض لها، أبرزهم حازم إمام قائلاً “ألف سلامة يا جنش، إن شاء الله هترجع أحسن من الأول يا بطل” ، والتقط لاعبي المنتخب المصري صورة تجمعم بجنش بعد إصابته مساندة له بعد الإصابة القوية التي سوف تستبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقليلة.

فيما ساند النجم شيكابالا عبر تويتر، قائلاً “الي يعرف جنش يعرف أنه راجل، ومفيش حاجة تهزه ولا توقفه وهيرجع أقوي وأشد من الأول..واختتم التويته بألف سلامة عليك يا أخويا”.

الجميع يساند جنش

وعبر تويتر علق عصام الحضري على إصابة جنش، قائلاً “سلامات يا جنش.. قدر الله وما شاء فعل ربنا شايل ليك الأحسن إن شاء الله”، وساند نجم الزمالك محمود كهربا عبر تويتر، ألف سلامة عليك يا أخويا وربنا يبعد عنك كل سوء.. قدر الله وما شاء فعل وإن شاء الله ترجع تكسل الدنيا يا أبو طاطا يا أسد.

وتابع عدد كبير من النجوم البارزين في كرة القدم مساندة جنش بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، فيما تابع النني عبر تويتر مساندته لجنش قائلاً قدر الله ما شاء فعل.واثق في عودتك أفضل مما كنت.. كلنا معاك يا خير الأجناش واختتم التويته بنحبك يا جنش.