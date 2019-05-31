“بعد إيقافه من الكاف”.. الفيفا يُعلن استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب

أعلن المتحدث الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” استبعاد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة من إدارة مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والمقامة حالياً فى بولندا، حيث كشف المتحدث الإعلامي عن ذلك قائلاً: “الحكم المصري جهاد جريشة لم يعد ضمن الأسماء التى يحق لها المشاركة فى إدارة مباريات كأس العالم للشباب تحكيمياً”.

وصرح المتحدث الإعلامي بقوله بأن الفيفا كان قد اختار الحكم الدولي المصري جهاد جريشة فى مارس الماضي كحكم فيديو مساعد فى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً فى بولندا”، وأضاف بأنه بعد التشاور مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” تم استبعاده من البطولة ولم يعد ضمن فريق الحكام الذى يدير البطولة ولم يتم اختياره لإدارة أي مباراة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” قد أصدر قراراً بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لكونه دون المستوي لمدة 6 أشهر بعد التحقيق فى الشكوي المقدمة فيه من إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي بسبب قراراته المؤثرة فى مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وكان الحكم المصري جهاد جريشة قد توجه بعد مباراة الوداد البيضاوي والترجي مباشرة إلى بولندا واستمر هناك على الرغم من صدور قرار بإيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي على أمل أن يقبل الكاف الالتماس الذى تقدم به اتحاد الكرة المصري من قبل رئيس لجنة الحكام الكابتن عصام عبد الفتاح لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة وهو ما رفضه الاتحاد الأفريقي ليتم بعدها استبعاده من كأس العالم للشباب.