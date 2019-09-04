بعد الأزمة الأخيرة بينهما الصحف الإنجليزية تُقارن بالأرقام بين صلاح وماني| من هو الأفضل

محمد صلاح المصري المُبهر، وساديو ماني السنغالي العنيد، هما قطبي الهجوم بفريق ليفربول الإنجليزي، وعن النظر على المستطيل الأخضر عندما تنطلق صافرة الحكم لأي مباراة يخوضها الريدز، لا تشعر أن ليفربول بحاجة إلى الاستغناء عن أحدهما، بل وينتابك شعور أكيد أن كلاهما يُكمل الأخر بشكل مبدع، فصلاح هو السرعة والمهارة وصنع الأهداف والقدرة على أحداث التغير في أي وقت، وماني هو القوة الهجومية والإصرار وقاطرة التهديف التي لا تهدأ طوال التسعين دقيقة، وخلال مباراة ليفربول الأخيرة ضد بيرنلي وعند استبداله بالدقائق الأخيرة للمباراة رصدت الكاميرات، السنغالي ساديو ماني غاضباً بوضوح من صلاح وبشكل غير مبرر أو مسبوق بسبب أن الأخير لم يمرر له أحد الكرات التي يمكن أن يحرز منها ماني هدفاً.. وهنا ثار السؤال بالصحف الانجليزية من هو الأفضل سلح أم ماني.







من هو الأفضل صلاح أم ماني

فرغم أن إدارة ليفربول لم تُصرح عن وجود أي مشكلة بين اللاعبين الآن، ورغم أن المدير الفني للفريق يورجن كلوب أعلن أن الأمر بين المهاجمين المصري والسنغالي أصبح بعد المباراة طبيعياً ولا مشاكل تُذكر بينهما وان ما حدث من ماني كان تعبير حماسي لحظي، إلا أن الصحف الإنجليزية لم تهدأ وبدأ الأمر الذي كان خفياً بان ماني وصلاح بينهما الكثير يطفو على السطح.







وجاء السؤال من هو الأفضل هل هو صلاح، أم ماني، حيث قامت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية بعقد مقارنة بالأرقام بين صلاح وماني، وربما قصدت منها أن توضح دون تصريح من هو الأفضل والأفيد لليفربول بين اللاعبين المتنافسين إن قرر الريدز أن يستغني عن احدهما لحساب الأخر، ومن أجل ألا تتفاقم المشاكل داخل الفريق الكبير.

محمد صلاح لعب مع ليفربول 110 مباراة، ماني لعب مع فريق ليفربول 128 مباراة، محمد صلاح أحرز في 110 مباراة 74 هدف أما ماني فأحرز في 128 مباراة 63 هدف، صلاح استطاع أن يصنع فعلياً 31 هدف اما ساديو ماني فلقد تمكن أن يصنع 23 هدفاً، وتساوى اللاعبين في إحراز بطولات السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وربما جاءت الأرقام لتوضح من يجب أن يحرص لريدز على بقاءه، حال أصبح الاستغناء عن احدهما ضرورة حتمية.





