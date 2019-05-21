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“بعد الإطاحة”.. الكاف يُحرر محضر ضد عمرو فهمي بسرقة سيارة ولاب توب

كتب سعيد كامل آخر تحديث
“بعد الإطاحة”.. الكاف يُحرر محضر ضد عمرو فهمي بسرقة سيارة ولاب توب

على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد قد أطاح بالسكرتير العام للاتحاد الأفريقي المصري عمرو فهمي على خلفية مشاكل وخلافات حدثت بينهم، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حرر محضراً ضد عمر فهمى بتهمة سرقة سيارة ولاب توب، حيث قدم مسئولو الكاف محضر تحت رقم 4489 ضد السكرتير العام السابق يتهمونه بسرقة لاب توب وسيارة.

وقام مسئولو الاتحاد الأفريقي بتحرير محضر برقم 4489 لسنة 2019جنح أكتوبر وقد أجرت نيابة جنح أول أكتوبر تحقيقاً بمعرفة مدير النيابة وبإشراف رئيس النيابة والمستشار المحامي العام لنيابات أكتوبر وقررت النيابة استدعاء السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي الأستاذ عمرو فهمى للتحقيق فى واقعة اتهامه وما هو منسوب إليه بسرقة سيارة وجهاز لاب توب من مقر الكاف.

وقامت نيابة أول أكتوبر باستدعاء الأستاذ عمرو فهمي والتحقيق معه فى ما هو متهم به، وقامت النيابة بتوزيع منشور بمواصفات السيارة ماركة BMW وتحمل الأرقام ل ل ر 257 على جميع الأكمنة لسرعة ضبطها ومعرفة مكانها.

وكان الأستاذ عمرو فهمي قد قضي ما يقرب من عامين فى منصبة كسكرتير عام للاتحاد الأفريقي، ولوجود خلافات مع رئيس الاتحاد فقد تم الإطاحة به وتعيين المغربي معاذ حجي بدلاً منه وانتهت علاقة عمرو فهمي بالاتحاد الأفريقي منذ يوم 11 أبريل 2019.

وكان الكاف قد أطاح بالأستاذ عمرو فهمي بسبب تسريب معلومات للصحافة العالمية تكشف عن الفساد الموجود فى الكرة الأفريقية، بتوزيع أموال عبر حسابات شخصية لرؤساء بعض الاتحادات الأهلية.

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عن الكاتب

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية وكلمة، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الزقازيق، معلم خبير حاسب آلى، أعمل حالياً مدير مدرسة، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم شعبة كمبيوتر تعليمي من جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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