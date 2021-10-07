بعد الاستحواذ السعودي.. تعرف على أسماء لاعبي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وجنسياتهم 2022/2021

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنسبة استحواذ 100%، ليبدأ نادي نيوكاسل عصر جديد تحت الإدارة السعودية، حيث من المرتقب أن ينافس نيوكاسل على كل البطولات الإنجليزية والقارية في القريب العاجل، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي نيوكاسل الإنجليزي وجنسياتهم 2022/2021، وعند شراء الصندوق السعودي لنيوكاسل في أكتوبر 2021، كان الفريق الإنجليزي العريق في المركز قبل الأخير بعد مرور سبعة أسابيع من الدوري الإنجليزي 2022.

أسماء لاعبي نيوكاسل الإنجليزي وجنسياتهم 2022/2021

من المرتقب أن يكون المدير الفني للفريق ستيف بروس أول المستبعدين بعد تردي نتائج الفريق، وبالطبع سوف يتم التعاقد مع واحد من أبرز المدربين عالميًا، يضم الفريق عدد من اللاعبين المميزين لكن الإدارة الجديدة سوف تبحث عن لاعبين سوبر في سوق الانتقالات الشتوية 2022 القادم، أهم لاعب في نيوكاسل حاليا تتنافس عليه كبار الفرق الإنجليزية هو المهاجم الفرنسي الفذ آلان سانت ماكسيمين، ومعه كالوم ويلسون واحد من أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز.