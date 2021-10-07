بعد الاستحواذ السعودي.. تعرف على أسماء لاعبي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وجنسياتهم 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
أسماء لاعبي نيوكاسل الإنجليزي أسماء لاعبي نيوكاسل الإنجليزي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنسبة استحواذ 100%، ليبدأ نادي نيوكاسل عصر جديد تحت الإدارة السعودية، حيث من المرتقب أن ينافس نيوكاسل على كل البطولات الإنجليزية والقارية في القريب العاجل، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي نيوكاسل الإنجليزي وجنسياتهم 2022/2021، وعند شراء الصندوق السعودي لنيوكاسل في أكتوبر 2021، كان الفريق الإنجليزي العريق في المركز قبل الأخير بعد مرور سبعة أسابيع من الدوري الإنجليزي 2022.

أسماء لاعبي نيوكاسل الإنجليزي وجنسياتهم 2022/2021

من المرتقب أن يكون المدير الفني للفريق ستيف بروس أول المستبعدين بعد تردي نتائج الفريق، وبالطبع سوف يتم التعاقد مع واحد من أبرز المدربين عالميًا، يضم الفريق عدد من اللاعبين المميزين لكن الإدارة الجديدة سوف تبحث عن لاعبين سوبر في سوق الانتقالات الشتوية 2022 القادم، أهم لاعب في نيوكاسل حاليا تتنافس عليه كبار الفرق الإنجليزية هو المهاجم الفرنسي الفذ آلان سانت ماكسيمين، ومعه كالوم ويلسون واحد من أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز.

أسماء الاعبين في نيوكاسل 2022
اللاعب المركز الجنسية
كارل دارلو حارس إنجليزي
مارتن دوبرافكا حارس سلوفاكي
فدريكو فرنانديز مدافع أرجنتيني
فابيان شار مدافع سويسري
إميل كرافت مدافع سويدي
جمال لاسيليس مدافع إنجليزي
خافير مانكيو مدافع إسباني
ريان فريزر جناح اسكتلندا
جاكوب ميرفي وسط إنجليزي
مات ريتشي جناح اسكتلندا
شيلفي وسط إنجليزي
ويلوك وسط إنجليزي
ألميرون جناح باراجواي
آلان ماكسيمين مهاجم فرنسي
كالوم ويلسون مهاجم إنجليزي
جولينتون مهاجم برازيلي
جايل جناح إنجليزي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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