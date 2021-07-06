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أسماء لاعبي منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة وأنديتهم.. الأخضر بطل كأس العرب 2021

بواسطة محمود عطا الله
أسماء لاعبي منتخب السعودية للشباب وأنديتهم أسماء لاعبي منتخب السعودية للشباب وأنديتهم

ظهر منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة بمظهر لافت خلال مشاركته في بطولة كأس العرب للشباب 2021 والتي أقيمت بمصر، حيث ضم هذا المنتخب مجموعة متميزة من اللاعبين في كافة المراكز، حيث قدم الأخضر تحت 20 سنة مباريات جيدة تحت قيادة المدير الفني الوطني المتمكن صالح المحمدي، والذي قاد المنتخب إلى المباراة النهائية، بعد طريق صعب، حيث تغلب المنتخب السعودي على حامل اللقب منتخب السنغال، قبل أن يتغلب على صاحب الملعب والمرشح الأول للبطولة منتخب مصر.

أسماء لاعبي منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة وأنديتهم

تُعد المملكة العربية السعودية هذا الجيل الواعد من اللاعبين للمشاركة في البطولات القارية القادمة ومنها كأس آسيا 2023، وتعتبر البطولة العربية 2021 والتي أقيمت في مصر أفضل بداية لهذا المنتخب الصاعد بقوة، هذا ومن المرتقب أن يكون لهذا الجيل من اللاعبين دور مهم مع أنديتهم خلال الفترة القادمة.

أسماء لاعبي منتخب السعودية تحت 20 سنة وأنديتهم
اللاعب المركز النادي
أسامة المرمش حارس مرمى التعاون
سليمان هزازي مدافع الوحدة
محمد الدوسري مدافع الهلال
عبد العزيز الفرج مدافع النصر
عبد الملك العيبري وسط التعاون
صهيب الزيد وسط العروبة
فيصل الصبياني وسط الأهلي
عبدالله الزيد وسط الهلال
عثمان العثمان وسط الفتح
مصعب الجوير وسط الهلال
عبد العزيز العليوه وسط النصر
عبدالله رديف هجوم الهلال
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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