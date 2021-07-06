أسماء لاعبي منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة وأنديتهم.. الأخضر بطل كأس العرب 2021

ظهر منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة بمظهر لافت خلال مشاركته في بطولة كأس العرب للشباب 2021 والتي أقيمت بمصر، حيث ضم هذا المنتخب مجموعة متميزة من اللاعبين في كافة المراكز، حيث قدم الأخضر تحت 20 سنة مباريات جيدة تحت قيادة المدير الفني الوطني المتمكن صالح المحمدي، والذي قاد المنتخب إلى المباراة النهائية، بعد طريق صعب، حيث تغلب المنتخب السعودي على حامل اللقب منتخب السنغال، قبل أن يتغلب على صاحب الملعب والمرشح الأول للبطولة منتخب مصر.

أسماء لاعبي منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة وأنديتهم

تُعد المملكة العربية السعودية هذا الجيل الواعد من اللاعبين للمشاركة في البطولات القارية القادمة ومنها كأس آسيا 2023، وتعتبر البطولة العربية 2021 والتي أقيمت في مصر أفضل بداية لهذا المنتخب الصاعد بقوة، هذا ومن المرتقب أن يكون لهذا الجيل من اللاعبين دور مهم مع أنديتهم خلال الفترة القادمة.