بعد الريمونتادا المستحيلة للريدز .. موعد نهائي دوري الأبطال

بعد أن تحققت الريمونتادا المستحيلة لفريق ليفربول الإنجليزي وفوز التاريخيى على فريق برشلونة الإسباني فى مباراة الإياب فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة بعد أن انتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز البارسا بثلاثية نظيفة على استاد “كامب نو” الأربعاء الماضى.

وقد اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني برباعية نظيفة فى المباراة التى انتهت منذ قليل على استاد “أنفيلد” رغم إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو، ونابي كيتا، ليتأهل ليفربول الإنجليزي للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي، وبعد أن غادر فريق برشلونة بطولة دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي بريمونتاداً تاريخية فى المباراتين.

وكان برشلونة الإسباني قد خسر مباراة ربع النهائي الموسم الماضي أمام روما الإيطالي بثلاثية نظيفة بعد أن كان فائزاً فى مباراة الذهاب 4-1 ليودع دوري الأبطال الموسم الماضي، واليوم يخسر أمام ليفربول برباعية نظيفة ليودع دوري الأبطال.

موعد المباراة النهائية فى دوري أبطال أوروبا 2019

وتقام المباراة النهائية فى دوري أبطال أوروبا 2019 فى العاصمة الإسبانية مدريد وعلى ملعب “واند ميتروبوليتانو” معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني وذلك فى التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وفريق ليفربول هو الطرف الأول فى المباراة النهائية وسوف يلتقى فريق ليفربول الإنجليزي مع الفائز من مباراة أياكس أمستردام الهولندى وفريق توتنهام الإنجليزي والتى ستقام غداً الأربعاء 8 مايو على استاد “يوهان كرويف أرينا” وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أياكس بهدف نظيف فى إنجلترا.