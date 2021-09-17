بعد الفوز على الجهراء.. من يقابل العربي في قبل نهائي كأس الأمير؟

حقق النادي العربي فوزًا عريضًا في بداية مشوار الدفاع عن لقبه والكأس الغالية كأس الأمير الكويتي، حيث حقق النادي العربي الفوز على الجهراء بنتيجة 5-0، كما قدم الأخضر العربي عرضًا كبيرا إلى جانب النتيجة، وتألق نجوم العربي اليوم في أول ظهور لهم بالموسم الكروي الجديد 2022/2021، وكان في مقدمة المتألقين النجم الليبي السنوسي الهادي.

من يقابل العربي في قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2021؟

من الجدير بالذكر أن النادي العربي لم يشارك في الدور التمهيدي من بطولة الكأس، وشارك مباشرة في الدور ربع النهائي، وذلك لأنة بطل النسخة الماضية، ويعتبر العربي ثاني الأندية المتأهلة إلى دور الأربعة بعد تأهل الكويت أمس، بخصوص من يقابل العربي في قبل نهائي كأس الأمير، فسوف يلتقي الأخضر مع الفائز من القادسية وبرقان.