بعد الفوز على زيمبابوي تعرف على نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية وأهم أحداث اللقاء

يلعب منتخب الفراعنة ثاني مبارياته في دور المجموعات اليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر يونيو ، حيث إنتصر المنتخب المصري على منتخب زيمبابوي في اولى مباريات البطولة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، الجدير بالذكر أن النباراة إنتهت بنتيجة هدف مقابل لاشئ ، سجل الهدف اللاعب الموهوب محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم بيه التركي .

اهم أحداث اللقاء :

إنتهاء الباراة بفوز منتخب مصر بنتيجه هدفين مقابل لاشئ .

إحتساب أربع دقائق وقت بدل ضائع .

الدقيقة 84 تبديل أخير للمنتخب المصري بخروج محمود حسن تيزيجيه ونزول علي غزال .

الدقيقة 74 تسديدة قوية من سيدريك باكامبو إستطاع الحارس محمد الشناوي الإمساك بها .

الدقيقة 63 تسديدة قوية من محمود تريزيجيه مرت اعلى المرمى .

الدقيقة 43 هدف ثاني لمنتخب الفراعنة بقدم اللاعب محمد صلاح بعدما قام بمراوغه الدفاع والتسديد بالقدم اليسرى في الزاوية القريبه .

الدقيقة 25 هدف أول لصالح المنتخب المصري بقدم اللاعب المحمدي .

الدقيقة 21 تمريرة والأخرى بين محمد صلاح ومحمد النني ولكن إنتهت بسقوط صلاح على حدود منطقة الجزاء و تمكن الدفاع من إبعاد الكرة .

الدقيقة 6 خطأ لصالح تريزيجيه في وسط الملعب .

الدقيقة 2 محاولة من اللاعب محمود تريزيجيه التوغل في الدفاع ولكن الدفاع إستطاع إستخلاص الكرة .

ترتيب المنتخب المصري في المجموعة :

تحتل مصر المركز الأول فى المجموعة الأولى بمجموع ستة نقاط بعد فوزين متتالين ، كما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني بمجموع أربع نقاط بعد فوزها على منتخب الكونغو الديمقارطية وتعادلها مع منتخب زيمبابوي ، ويحتل المركز الثالث منتخب زيمبابوي بمجموع نقاط نقطة واحده حصل عليها من تعادله مع منتخب أوغندا ، ويأتي في لمركز الأخير منتخب الكونغو برصيد صفر من النقاط بعد خسارته ثلاث مباريات ، والجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد تأهل لدور ال16 بعد إنتصاره اليوم وحصوله على ثلاث نقاط أخرى ليصبح الأول على مجموعته وضمان التأهل .