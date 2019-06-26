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بعد الفوز على زيمبابوي تعرف على نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية وأهم أحداث اللقاء

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
بعد الفوز على زيمبابوي تعرف على نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية وأهم أحداث اللقاء
نتيجة مباراة مصر في أمم افريقيا

يلعب منتخب الفراعنة ثاني مبارياته في دور المجموعات اليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر يونيو ، حيث إنتصر المنتخب المصري على منتخب زيمبابوي في اولى مباريات البطولة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، الجدير بالذكر أن النباراة إنتهت بنتيجة هدف مقابل لاشئ ، سجل الهدف اللاعب الموهوب محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم بيه التركي .

اهم أحداث اللقاء :

  • إنتهاء الباراة بفوز منتخب مصر بنتيجه هدفين مقابل لاشئ .
  • إحتساب أربع دقائق وقت بدل ضائع .
  • الدقيقة 84 تبديل أخير للمنتخب المصري بخروج محمود حسن تيزيجيه ونزول علي غزال .
  • الدقيقة 74 تسديدة قوية من سيدريك باكامبو  إستطاع الحارس محمد الشناوي الإمساك بها .
  • الدقيقة 63 تسديدة قوية من محمود تريزيجيه مرت اعلى المرمى .
  • الدقيقة 43 هدف ثاني لمنتخب الفراعنة بقدم اللاعب محمد صلاح بعدما قام بمراوغه الدفاع والتسديد بالقدم اليسرى في الزاوية القريبه  .
  • الدقيقة 25 هدف أول لصالح المنتخب المصري بقدم اللاعب المحمدي .
  • الدقيقة 21 تمريرة والأخرى بين محمد صلاح ومحمد النني ولكن إنتهت بسقوط صلاح على حدود منطقة الجزاء و تمكن الدفاع من إبعاد الكرة .
  • الدقيقة 6 خطأ لصالح تريزيجيه في وسط الملعب .
  • الدقيقة 2 محاولة من اللاعب محمود تريزيجيه التوغل في الدفاع ولكن الدفاع إستطاع إستخلاص الكرة .

ترتيب المنتخب المصري في المجموعة :

تحتل مصر المركز الأول فى المجموعة الأولى بمجموع ستة نقاط بعد فوزين متتالين ، كما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني بمجموع أربع نقاط بعد فوزها على منتخب الكونغو الديمقارطية وتعادلها مع منتخب زيمبابوي ، ويحتل المركز الثالث منتخب زيمبابوي بمجموع نقاط نقطة واحده حصل عليها من تعادله مع منتخب أوغندا ، ويأتي في لمركز الأخير منتخب الكونغو برصيد صفر من النقاط بعد خسارته ثلاث مباريات ، والجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد تأهل لدور ال16 بعد إنتصاره اليوم وحصوله على ثلاث نقاط أخرى ليصبح الأول على مجموعته وضمان التأهل .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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