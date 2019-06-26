بعد الفوز على زيمبابوي تعرف على نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية وأهم أحداث اللقاء

يلعب منتخب الفراعنة ثاني مبارياته في دور المجموعات اليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر يونيو ، حيث إنتصر المنتخب المصري على منتخب زيمبابوي في اولى مباريات البطولة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، الجدير بالذكر أن النباراة إنتهت بنتيجة هدف مقابل لاشئ ، سجل الهدف اللاعب الموهوب محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم بيه التركي .
اهم أحداث اللقاء :
- إنتهاء الباراة بفوز منتخب مصر بنتيجه هدفين مقابل لاشئ .
- إحتساب أربع دقائق وقت بدل ضائع .
- الدقيقة 84 تبديل أخير للمنتخب المصري بخروج محمود حسن تيزيجيه ونزول علي غزال .
- الدقيقة 74 تسديدة قوية من سيدريك باكامبو إستطاع الحارس محمد الشناوي الإمساك بها .
- الدقيقة 63 تسديدة قوية من محمود تريزيجيه مرت اعلى المرمى .
- الدقيقة 43 هدف ثاني لمنتخب الفراعنة بقدم اللاعب محمد صلاح بعدما قام بمراوغه الدفاع والتسديد بالقدم اليسرى في الزاوية القريبه .
- الدقيقة 25 هدف أول لصالح المنتخب المصري بقدم اللاعب المحمدي .
- الدقيقة 21 تمريرة والأخرى بين محمد صلاح ومحمد النني ولكن إنتهت بسقوط صلاح على حدود منطقة الجزاء و تمكن الدفاع من إبعاد الكرة .
- الدقيقة 6 خطأ لصالح تريزيجيه في وسط الملعب .
- الدقيقة 2 محاولة من اللاعب محمود تريزيجيه التوغل في الدفاع ولكن الدفاع إستطاع إستخلاص الكرة .
ترتيب المنتخب المصري في المجموعة :
تحتل مصر المركز الأول فى المجموعة الأولى بمجموع ستة نقاط بعد فوزين متتالين ، كما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني بمجموع أربع نقاط بعد فوزها على منتخب الكونغو الديمقارطية وتعادلها مع منتخب زيمبابوي ، ويحتل المركز الثالث منتخب زيمبابوي بمجموع نقاط نقطة واحده حصل عليها من تعادله مع منتخب أوغندا ، ويأتي في لمركز الأخير منتخب الكونغو برصيد صفر من النقاط بعد خسارته ثلاث مباريات ، والجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد تأهل لدور ال16 بعد إنتصاره اليوم وحصوله على ثلاث نقاط أخرى ليصبح الأول على مجموعته وضمان التأهل .
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