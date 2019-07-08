بعد الفوز على غينيا تعرف على موعد مباراة منتخب الجزائر في ربع نهائي امم افريقيا 2019

بعد فوز الجزائر على غينيا في دور ال 16 بفارق ثلاث اهداف، يصعد منتخب الجزائر لدور ربع النهائي، و بذلك يكون اول منتخب عربي يصعد لربع النهائي في بطولة امم افريقيا 2019 توتال مصر، حيث خرجت مصر على يد منتخب جنوب افريقيا، وخرج منتخب المغرب على يد منتخب بنين.

دور ال16 امم افريقيا 2019

شهد دور ثمن النهائي العديد من المفاجئات حيث خرج منتخب مصر من دور ال16 مبكرا مما سبب حاله من الحزن على الشعب المصري، كما خرج منتخب المغرب والذي صعد الى دور ال16 كأول للمجموعة لينهزم امام منتخب بنين، وحجزت كلا من بنين وجنوب افريقيا اماكنهم في دور ربع النهائي، حيث سيواجه منتخب بنين منتخب السنغال، وسيواجه منتخب جنوب افريقيا نيجيريا .

موعد مباراة الجزائر في دور ربع النهائي

تقام مباراة منتخب الجزائر في ربع النهائي يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري ولم يتم تحديد المنتخب الذي سيلعب امامه حتى الان، وسيواجه منتخب الجزائر المنتخب الفائز من مباراة مالي ضد ساحل العاج .

الفرق المتأهله لدور ال8

صعد حتى الان ستة منتخبات من اصل 8 منتخبات سيخوضون ربع نهائي امم افريقيا وستكون المباريات كالاتي :