بعد تألقه مع المنتخب.. صحيفة بريطانية تؤكد اهتمام أستون فيلا بتريزيجيه تعرف على التفاصيل

بدأ مسؤولو نادي أستون فيلا الإنجليزي والصاعد حديثاً إلى البريميرليج في مراقبة اللاعب محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر، ونجم نادي قاسم باشا التركي، والذي يشارك في الوقت الحالي مع الفراعنة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر في النسخة الحالية من البطولة بمشاركة 24 منتخب.

صحيفة بريطانية تؤكد اهتمام استون فيلا بتريزيجيه

حرصت صحيفة الجارديان على استعراض اهتمام استون فيلا البالغ باللاعب محمود حسن تريزيجيه لدعم صفوف الفريق أثناء فترة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى النادي لضم لاعبين يساعدوه في موسمه المقبل في البريميرليج. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النادي الإنجليزي قد جهز بالفعل ما يقرب من 55 مليون جنيه إسترليني لصفقات الفريق هذا الموسم، وبدأ الدفع فيهم عندما اشترى اللاعب مات تارجيت من نادي ساوثهامبتون.

وأكدت أن هدف استون فيلا القادم هو التعاقد مع تريزيجيه نجم منتخب مصر بعد المستوى المتألق الذي ظهر به اللاعب مع فريقه الموسم الماضي، وما يقدمه في الموسم الحالي مع منتخب مصر. واختتمت الصحيفة مازحة أن أستون فيلا يستهدف تريزيجيه المصري وليس الفرنسي المعتزل ولديه 41 عاماً. يذكر أن اللاعب محمود تريزيجيه تراقبه عدة أندية أوروبية خلال الفترة الحالية، بعدما نجح في الظهور بمستوى مميز خلال دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ويعتبر أحد أكثر اللاعبين مراوغة في البطولة.