بعد تألق تريزيجيه.. تعرف إلى مباريات أستون فيلا المتبقية القادمة في الدوري الإنجليزي

نجح المصري محمود حسن تريزيجية في إنعاش آمال فريقه أستون فيلا للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، بعدما أحرز هدفي فوز الفيلانز على كريستال بالاس في المباراة التي انتهت منذ قليل بنتيجة 2-0، ليرتفع رصيد أستون فيلا إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتبقى له ثلاث مباريات هذا الموسم، يجب أن يحصد من خلالهم أربع نقاط للبقاء في المسابقة الأقوى عالميًا.

مباريات أستون فيلا المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020

المباريات المتبقية لأستون فيلا القادمة في الدوري الإنجليزي جميعها قوية، الأولى ستكون مواجهة قوية خارج الديار أمام نادي إيفرتون، والثانية سوف تكون أمام أرسنال على ملعب الفيلانز، والمباراة الثالثة والاخيرة ستكون أمام ويستهام يونايتد أحد الفرق المهددة بالهبوط، يذكر أن نادي نوريتش قد هبط رسميًا، وينافس على البقاء بورنموث وأستون فيلا وفريق واتفورد، ونادي ويستهام.