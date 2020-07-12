Take a fresh look at your lifestyle.


بعد تألق تريزيجيه.. تعرف إلى مباريات أستون فيلا المتبقية القادمة في الدوري الإنجليزي

بواسطة محمود عطا الله
مباريات أستون فيلا المتبقية في الدوري الإنجليزي مباريات أستون فيلا المتبقية في الدوري الإنجليزي

نجح المصري محمود حسن تريزيجية في إنعاش آمال فريقه أستون فيلا للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، بعدما أحرز هدفي فوز الفيلانز على كريستال بالاس في المباراة التي انتهت منذ قليل بنتيجة 2-0، ليرتفع رصيد أستون فيلا إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتبقى له ثلاث مباريات هذا الموسم، يجب أن يحصد من خلالهم أربع نقاط للبقاء في المسابقة الأقوى عالميًا.

مباريات أستون فيلا المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020

المباريات المتبقية لأستون فيلا القادمة في الدوري الإنجليزي جميعها قوية، الأولى ستكون مواجهة قوية خارج الديار أمام نادي إيفرتون، والثانية سوف تكون أمام أرسنال على ملعب الفيلانز، والمباراة الثالثة والاخيرة ستكون أمام ويستهام يونايتد أحد الفرق المهددة بالهبوط، يذكر أن نادي نوريتش قد هبط رسميًا، وينافس على البقاء بورنموث وأستون فيلا وفريق واتفورد، ونادي ويستهام.

مباريات أستون فيلا المتبقية في الدوري الإنجليزي
التاريخ المباراة
16 يوليو 2020 مباراة أستون فيلا وإيفرتون
21 يوليو 2020 مباراة أستون فيلا وأرسنال
26 يوليو 2020 مباراة أستون فيلا وويستهام
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

نتائج قرعة دور 8 من دوري أبطال أوروبا 2020 – ربع النهائي

أخبار الرياضة

خورخي لويس بينتو يوقع عقدًا مبدئيًا لتدريب منتخب الإمارات

أخبار الرياضة

CV خورخي لويس بينتو | مدرب الإمارات الجديد حقق إنجاز تاريخي مع منتخب كوستاريكا

أخبار الرياضة

من هو خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية للمدير الفني…

أخبار الرياضة

من هو أري بابل لاعب الزمالك الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له Ary Papel

أخبار الرياضة

ريال مدريد يكتسح فالنسيا بثلاثية ويواصل الضغط على برشلونة

أخبار الرياضة

من هو تيمو فيرنر لاعب تشيلسي الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له Timo Werner

أخبار الرياضة

موعد مباراة العراق القادمة ضد هونج كونج في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا

أخبار الرياضة

نتيجة مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني وترتيب الفرق

أخبار الرياضة

نتيجة مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الاسباني


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.