بعد تأهل السنغال تعرف على نتيجة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا في ربع نهائي أمم افريقيا

إشتدت المنافسه على لقب بطولة أمم افريقيا 2019 المقامة في جمهوريه مصر العربية، و بإنتهاء دو المجموعات و دور ال 16، لم يتبقى سوا دور ربع النهائي ودور نصف النهائي و مباراة النهائي لتحديد بطل أمم افريقيا 2019 مصر، إنتهى دور ال 16 بخروج مخيب للامال لمنتخب مصر صاحبة الأرض، كما خرج منتخب المغربي ليصبح أول منتخب عربي يودع البطولة تلته مصر بخروج من منتخب جنوب افريقيا .

جنوب افريقيا ضد نيجيريا

إنتهت مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا بفوز نيجيريا على منتخب جنوب افريقيا بنتيجه 2-1 حيث سجل الهدف الأول اللاعب النيجيري سامويل تشوكويزي في الدقيقة 27 من الشوط الأول، كما سجلت جنوب افريقيا هدف التعادل في الدقيقة 71 بقدم اللاعب بونغاني زونغو، و سجلت نيجيريا هدف الفوز في الدقيقة 89 بقدم اللاعب وليام إيكونغ، لتتأهل نيجيريا لدور نصف النهائي مع منتخب السنغال ، وستواجة نيجيريا الفائز من كوت ديفوار أو الجزائر غداَ .

موعد مباريات ربع النهائي القادمة

بعد أن إنتهى اليوم الأول من مباريات دور ال 8 بصعود كلا من السنغال و لدور ال 4، يفصلنا يومٌ واحد عن معرفه الأربعة فرق التي ستخوض دور نصف النهائي، حيث ستلعب كلا من منتخبات الجزائر و كوت ديفوار و تونس و مدغشقر غداً الخميس الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري، حيث سيواجة منتخب الجزائر منتخب كوت ديفوار في تمام الساة السادسة مساءً وسيواجه منتخب تونس منتخب مدغشقر في تمام الساعة التاسعة مساءً .