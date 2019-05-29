بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الإفريقية..اعرف موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم الخميس 30-5-2019

يستكمل الزمالك مبارياته في الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس أمام الإنتاج الحربي ضمن مباريات الأسبوع 31 من مسابقة الدوري المصري بعد أن توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح 5 مقابل 3 في اللقاء الذي جمع الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد الماضي، ويسعي الزمالك للمنافسة على لقب الدوري أمام المنافس الوحيد الأهلي بعد أن فقد بيراميدز المنافسة على لقب الدوري رسمياً.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

قبل موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المُقرر لها اليوم الخميس، الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعد أن خاض 29 مباراة منذ إنطلاق الدوري، بينما يحتل الأهلي المركز الأول بعد 32 مباراة برصيد 74 نقطةــ، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة بعد 33 لقاء لهذا العام، وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الآن.

بينما يأتي نادي المصري في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري بعد 34 مباراة برصيد 52 نقطة، والمقاولون في المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعد أن استطاع الفوز في 13 مباراة وتعادل في 8، بينما تلقي 11 هزيمة حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والتي من المُقرر لها أن تُقام اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2019 ضمن مبارايات الأسبوع الحادي والثلاثون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، كما تنقل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي على استاد بتروسبورت.

المباراة التوقيت القنوات الناقلة الزمالك ضد الإنتاج الحربي 22:00 بتوقيت القاهرة

23:00 بتوقيت الرياض. أون سبورت.

النيل الرياضية.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء ولا مفر أمامه سوي الفوز أمام الإنتاج الحربي وحصد الثلاث نقاط، وفي حالة فوز الزمالك اليوم سوف يرتفع رصيد نقاطة بنحو 69 نقطة، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي فور نهايتها، وكذلك جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك اليوم.

إحصائيات الزمالك في الدوري المصري

خاض الزمالك 29 لقاء، حقق 20 فوز، وتعادل في 6، بينما تلقي 3 هزائم حتى الآن، وبلغ عدد أهداف الفريق 58 هدف، وتصدر مدافع الزمالك محمود علاء قائمة هدافي الفريق برصيد 14 هدف، يليه النجم كهربا برصيد 11 هدف، ثم أوباما برصيد 10 أهداف.

ترتيب الزمالك عدد الأهداف هداف الفريق بطاقات صفراء بطاقات حمراء الثالث 58 محمود علاء 64 7

وأكد مصدر في اتحاد الكرة، على أن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي سوف يديرها طاقم تحكيمي مصري، خاصةً وأن الزمالك حتى الآن لم يُرسل المبلغ المالي لإستقدام حكم أجنبي، وسوف نوافيكم بجديد التفاصيل عن حكم اللقاء.