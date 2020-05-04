بعد تفشي فيروس كورونا.. رئيس الاتحاد الإنجليزي: جماهير كرة القدم ستغيب عن الملاعب لعدة أشهر أخرى

في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورون المستجد “كوفيد- 19” رغم الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل، أكد “كريج كلارك”، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،أن الموسم المقبل “2020 /2021″، قد يقام بشكل كامل بدون مشجعين مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفشي الفيروس الجديد.

رسالة كريج كلارك لمجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي

وفي رسالة تم توجيهها إلى مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي من “كريج كلارك” بتاريخ الأسبوع الماضي، ولكن تم نشرها اليوم الاثنين، يقول فيها إنه من الصعب توقع وجود جماهير بأعداد كبيرة بالملاعب أثناء المباريات في أي وقت قريب، لافتًا إلى أنه ربما تضطر للانتظار عدد من الشهور قبل العودة إلى ملاعب كرة القدم مرة أخرى.

وخلال الفترة الحالية تدرس رابطة الدوري الإنجليزي، كيفية الانتهاء من المراحل المتبقية في منافسات الموسم الحالي بدون حضور للجماهير، ومن المتوقع أن يقام الموسم المقبل بأكمله “2020 /2021” بدون مشجعين.

لا نعرف كيف ستسير الأمور بشكل ناجح

وقال رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إنه في الحقيقة أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور بشكل ناجح، ولكن مع العمل بالقواعد الخاصة بالتباعد الاجتماعي لبعض الوقت، سنواجه تغييرات جوهرية بالنظام البيئي بالكامل لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه من الصعب توقع تواجد حشود من الجماهير، الذين يعتبرون هم شريان الحياة بالنسبة للعبة، وعودتهم للمباريات في أي وقت قريب.

واختتم رئيس الاتحاد الإنجليزي رسالته، مؤكدًا على أنه يبذل قدر كبير من العمل لكي يتمكن من إنهاء الموسم الحالي، مشددًا على ضرورة أن تظل حماية خدمة الصحة الوطنية أولوية أولى، وسنعمل بالمشورة الحكومية ونحن نعمل مع أصحاب المصلحة من جميع أطراف اللعبة لتقييم أي استئناف محتمل.