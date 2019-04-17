بعد شائعة تأجيلها…موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة للمباراة

بعد تداول أنباء عن احتمال تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز ضمن مؤجلات الجولة الـ25 للدورى الممتاز، بسبب تمسك الأهلي بحضور الجماهير ورفض الأمن لذلك، قال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات صحفية أن ما تردد حول تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز، غير صحيح، وأضاف المصدر إن المباراة ستقام فى موعدها ولا نية لتأجيلها، وأن مسألة حضور الجماهير فى يد الجهات الأمنية وهى التى تحدد الموقف النهائي منها.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

وقد أفادت التقارير، بأن الأهلي لا يزال متمسكا بحضور جماهيره للمباراة، وأنه يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص، حيث لعب الزمالك وبيراميدز بحضور الجماهير، وقد تبرأ اتحاد الكرة من قضية غياب الجمهور، حيث أكد أنه لا يوجد أدنى مشكلة لدى اتحاد الكرة تتعلق بالجماهير، لكن القضية تخص الأمن وفي حالة نجاح الأهلي في مساعيه لحل الموضوع مع الأمن فستنتهي المشكلة فورا.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز فى تمام الثامنة من مساء غدٍ الخميس على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ويتصدر الأهلي جدول الدوري العام برصيد 58 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بنقطة على الزمالك، حيث خسر الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية، و يأتي بيراميدز في المركز الثاني مؤقتا متفوقا على الزمالك بفارق الأهداف ولكنه لعب مباراتين زائدتين على كل من الزمالك والأهلي، حيث لعب 27 مباراة بينما لعب كل من الأهلي والزمالك 25 مباراة.

ويذكر أن الأهلي كان قد خسر أمام بيراميدز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف واحد، وتعتبر المباراة ثأرية من طرف النادي الأهلي، كما لها أهميتها أيضا للحفاظ على صدارة الدوري.

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

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